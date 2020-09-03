جوجل تسهل العثور على الأخبار المحلية

أعلنت شركة جوجل عن خطط لتسهيل الاستماع إلى الأخبار المحلية عبر مساعدها الذكي (Google Assistant)، إلى جانب تقديم قائمة التشغيل المخصصة للأخبار الصوتية المسماة “Your News Update” إلى جوجل بودكاست (Google Podcasts)، مما يتيح لها الوصول إلى الملايين من مستمعي البودكاست.

وبينما تزداد شعبية نشرات الأخبار، يركز معظمها على الأخبار الوطنية والعالمية، ويصبح من الصعب العثور على أخبار محلية، خاصةً في تنسيق صوتي عند الطلب، لكن جوجل تريد تغيير هذا.

وإذا قمت بالاشتراك في قائمة “Your News Update” في تطبيق (Google Podcasts)، فستقدم عملاقة البحث مزيجًا من القصص الإخبارية القصيرة بناءً على اهتماماتك وموقعك وسجل المستخدم وتفضيلاتك.

ويجب أن توفر التقنية الأخبار المحلية والوطنية في مكان واحد، وستتمكن أيضًا من العثور على الأخبار المحلية من خلال مساعد جوجل.

وعندما تطلب من مكبر الصوت الذكي (Google Nest) تشغيل الأخبار المحلية أو تشغيل أخبار مدينتك، فسوف تسمع أخبارًا محلية بصوت محلي وبصوت مولد عبر تقنية تحويل النص إلى كلام.

وتقول جوجل: يمكنك التفكير في الصوت المولد عبر تقنية تحويل النص إلى كلام باعتباره نسختها من مذيع الأخبار، ويمكن أن يساعد ذلك في ملء الفراغ المتعلق بالتقارير الصوتية المحلية.

وأضافت الشركة “تم تدريب هذا النموذج الصوتي الجديد على قراءة أجزاء أطول من النص ويتجاوز مجرد قراءة الكلمات بصوت عالٍ من خلال دمج طبقة الصوت وطولها والتأكيد على كلمات ومقاطع معينة، ويمكننا باستخدام هذه التقنية الجديدة تحويل ثروة من المحتوى إلى صوت للمستمعين مع إضفاء لمسة إنسانية عليه”.

ويمكن أن توضح كيفية تفاعلك مع هذا المنتج اختيارات “Your News Update”، ويأخذ هذا التخصيص في الاعتبار البيانات التي قدمتها صراحة إلى جوجل، مثل الموضوعات والمصادر والمواقع التي أعربت عن اهتمامك بمتابعتها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يسمح لجوجل باستخدام البيانات التي حصلت عليها الشركة من استخدامك لمنتجاتها الأخرى لتخصيص الأخبار بشكل أكبر.

وكجزء من مبادرة أخبار جوجل المستمرة، تبحث عملاقة البحث عن طرق لدعم الأخبار المحلية.

وعملت الشركة على تطوير نماذج أعمال مستدامة للمنافذ المحلية، ووجهت المستخدمين إلى معلومات (COVID-19) المحلية وأسست مركزًا رياضيًا مخصصًا.

وأدركت شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل وفيسبوك، أنه من الصعب العثور على أخبار كافية لملء خدمات الأخبار المحلية الخاصة بهم.