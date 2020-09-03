كيفية إدارة ميزة إشعارات التعرض لفيروس كورونا في هاتف آيفون

أطلقت شركة آبل بالشراكة مع شركة جوجل واجهة برمجة تطبيقات (API) تتيح للتطبيقات الصحية التي تطورها الحكومات تتبع المستخدمين بشكل دقيق عبر نظامي التشغيل أندرويد وآي أوإس عند إصابتهم أو مخالطتهم للمصابين بفيروس كورونا (COVID-19)، وتقديم النصائح والإجراءات التي يجب عليهم اتباعها للحد من انتشار الفيروس.

فيما يلي سنتعرف على كيفية إدارة ميزة إشعارات التعرض في هاتف آيفون:

في إصدار نظام التشغيل iOS 13.5 ستجد التقنية الجديدة مدمجة سابقًا في نظام التشغيل باسم (إشعارات التعرض) Exposure Notifications، ولكن مع إصدار نظام التشغيل iOS 13.6.1 والإصدارات الأقدم سيتعين عليك تنزيل تطبيق من هيئة الصحة المحلية الذي سيتطلب إذنك لاستخدام اتصال البلوتوث حتى يعمل.

وفي إصدار نظام التشغيل iOS 13.7 والإصدار التجريبي الرابع من إصدار iOS 14 والإصدارات الأحدث، يمكنك استخدام تتبع جهات الاتصال في هاتف آيفون دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق منفصل، ولكن لا يزال يتطلب دعم إدارة الصحة المحلية.

كيف تعمل التقنية؟

تستخدم التقنية بشكل أساسي إشارات اتصال (البلوتوث) Bluetooth، حيث تعتبر مثالية في استخدام الطاقة المنخفضة لنقل البيانات لاسلكيًا عند تشغيلها في خلفية الهاتف، حيث سيقوم هاتفك بتسجيل إشارات الهواتف الأخرى التي يتصل معها – بافتراض أن الهواتف الأخرى تُشغل تطبيق التتبع – ولا تتضمن هذه السجلات أي معلومات تعريفية عنك، حيث تُستخدم أكواد الهوية الرقمية العشوائية التي تتغير بشكل متكرر، وتُحذف بالكامل بمجرد مرور 14 يومًا وهي فترة حضانة فيروس كورونا.

كيفية تشغيل ميزة إشعارات التعرض أو إيقافها في آيفون:

في إصدار نظام التشغيل iOS 13.6.1والإصدارات الأقدم:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy، ثم اختر (الصحة) Health.

في أعلى الشاشة، اضغط على خيار (تسجيل التعرض لفيروس كورونا) COVID-19 Exposure Logging.

ستحتاج إلى تطبيق معتمد من إدارة الصحة في بلدك قبل التمكن من تشغيل إشعارات التعرض ولكن بعد ذلك يمكنك الضغط على مفتاح التبديل الذي بجوار (إشعارات التعرض) Exposure Notifications لتشغيل الإشعارات أو إيقافها.

يمكنك أيضًا حذف سجلات التعرض يدويًا في أي وقت في الجزء الأسفل من شاشة الإعدادات.

في إصدار نظام التشغيل iOS 13.7 والإصدار التجريبي الرابع من iOS 14:

إذا كنت تعمل بأي من هذه الإصدارات لن تضطر إلى تثبيت تطبيق صحة معين لاستخدام ميزة إشعارات التعرض ولكن لا يزال دعم إدارة الصحة المحلية مطلوبًا حتى تعمل الميزة بناءً على المكان الذي تعيش فيه.