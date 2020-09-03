أيسر تعلن عن أول حاسوب مع معالج Snapdragon 8cx Gen 2 5G

أعلنت شركة أيسر Acer اليوم الخميس في إطار مشاركتها في معرض IFA 2020 في العاصمة الألمانية برلين عن الإصدار الأحدث من سلسلة حواسيبها المحمولة (سبين 7) Spin 7.

ويمتاز الحاسوب الجديد بأنه أول حاسوب محمول مع معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8cx Gen 2 5G، وذلك بدلًا من معالج إنتل المعتاد. كما يمتاز بأنه أول حاسوب محمول من أيسر يدعم شبكات الجيل الخامس.

ومن الخارج، يبدو أن Spin 7 الجديد هو نسخة محدثة قليلًا من الطراز الحالي، وذلك مع زوايا مربعة قليلًا ولمسات ذهبية. ولكن التغيير الرئيسي هو المعالج Snapdragon 8cx Gen 2 5G المبني وفق معمارية ARM، الذي يوفر عمر بطارية يمتد لأيام، حسب أيسر.

وبالإضافة إلى ذلك، أضافت شركة أيسر قلم Wacom نشطًا يوفر 4096 مستوى من حساسية الضغط ويمكن أن يُوضع على جانب الحاسوب لإعادة الشحن.

ويقدم Spin 7 شاشة لمسية من نوع IPS بقياس 14 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسل مع زجاج جوريلا جلاس المضاد للميكروبات، بالإضافة إلى مفصلة بزاوية 360 درجة، ومنفذين من نوع USB-C، ومنفذ USB-A. ولم تعلن الشركة عن سعر الجهاز، وموعد طرحه في الأسواق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة كوالكوم عن إبرام شراكة مع شركة أيسر التايوانية لتسويق أجهزة الحاسوب التي تدعم تقنية 5G، والتي تعمل على منصة Snapdragon 8cx Gen 2 5G، والتي تتميز بعمر بطارية يدوم لعدة أيام، كما تتميز بالأمان على مستوى المؤسسات والكاميرات المتطورة، والصوت المتطور.