يعرض متجر جوجل بلاي تطبيقات لتشغيل الموسيقى لا حصر لها لمستخدمي أندرويد المهتمين، وفي محاولة منا لتقديم أفضل تطبيقات تشغيل الموسيقى لنظام أندرويد في عام 2020 قمنا بجمع قائمة مميزة لهذه التطبيقات.

أفضل تطبيقات تشغيل الموسيقى لمستخدمي نظام أندرويد في 2020:

هناك الكثير من خدمات بث الموسيقى التي حاولت الاستيلاء على تاج Spotify لكن لم يتمكن أي منها من القيام بذلك، حيث توسعت هذه الخدمة لتشمل عالم البودكاست.

أحد أفضل جوانب Spotify هو أنه يمكنك الاشتراك مجانًا والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك باستخدام هاتف أندرويد وإن كان ذلك مع وجود قيود (بما في ذلك الإعلانات). لكن يزيل (Spotify Premium) كل هذه القيود ويوفر قوائم تشغيل منظمة لمساعدة مستخدم أندرويد في العثور على بعض الموسيقى الجديدة.

إذا كان لديك بالفعل مكتبة ضخمة من ملفات الموسيقى وتريد فقط تطبيقًا رائعًا لتشغيلها على هاتف أندرويد فإن تطبيق (Poweramp Music Player) هو الخيار المناسب، حيث إن التطبيق موجود منذ سنوات على متجر جوجل بلاي ولا يزال قيد التطوير ويحصل على مزايا جديدة بشكل مستمر.

لا تضيف آخر هذه التحديثات معادلًا جديدًا وواجهة مستخدم جديدة فحسب، بل توفر أيضًا دعمًا للإخراج العالي الدقة، حيث سيكون عشاق الموسيقى أكثر من سعداء بما يمكن أن ينتجه التطبيق، ويمكنك ضبط (EQ) لمساعدة مكتبتك على أن تبدو رائعة.

بالإضافة إلى ذلك يقدم التطبيق واجهة رائعة ويتيح القدرة على تشغيل جميع ملفات الموسيقى على هاتف أندرويد كما يحوي أيضًا على تكامل مساعد جوجل، ويدعم (Chromecast) و(Android Auto). وإذا كانت لديك مكتبة موسيقى ضخمة وتبحث عن أفضل تطبيق لتشغيل الموسيقى في نظام أندرويد فهو هي الخيار المناسب.

أصبح التطبيق مفضلًا لدى مستخدمي أندرويد الذين لديهم جذور عميقة في (iTunes)، كما أن التطبيق له علاقات مع بعض خدمات التخزين السحابية الأكثر شيوعًا لتقديم الموسيقى الخاصة بك.

يتيح التطبيق إنشاء مكتبة البث السحابي مع الموسيقى الخاصة بك أو حساب (Dropbox) أو (OneDrive) أو (Google Drive)، كما أن الوصول إلى هذه المزايا غير ممكن إلا عبر عملية الشراء داخل التطبيق، لكن التطبيق الأساسي مجاني لمستخدمي أندرويد، وحتى النسخة المجانية من التطبيق تشغل ملفات (FLAC).