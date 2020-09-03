أبل قد تحيل iPod Nano إلى التقاعد هذا الشهر

تشير التقارير إلى أن شركة آبل ستضيف في وقت لاحق من هذا الشهر الجيل السابع من (iPod nano) إلى قائمتها الخاصة بالمنتجات القديمة والمهملة.

ويشير ذلك رسميًا إلى أن جهاز (iPod) الأحدث في تشكيلة (nano) الشهيرة قد أصبح قديمًا.

وتحتوي قائمة المنتجات القديمة على أجهزة لم يتم بيعها منذ أكثر من خمس سنوات وأقل من سبع سنوات، وبعد أن تتجاوز المنتجات علامة السبع سنوات، فإنها تعتبر مهملة.

وطرحت شركة آبل إصدارًا محدثًا من الجيل السابع من آيبود نانو في منتصف عام 2015، وكان هذا هو الإصدار الأخير من (iPod nano) الذي تم طرحه.

ويعد أن أصبح عمر الجهاز خمس سنوات، فمن المفترض إضافته قائمة الأجهزة القديمة.

وأطلقت آبل أول جهاز (iPod nano) في شهر سبتمبر 2005، وتم إعادة تصميم الجهاز عدة مرات على مدار عمر تشكيلة (nano) الشهيرة.

وكان طراز آيبود نانو الأول مشابهًا في التصميم لجهاز (iPod) القياسي، لكن بحجم أقل وشكل أنحل يسهل وضعه في الجيب.

وقلل إصدار الجيل الثاني الحجم وقدم ألوانًا زاهية من الألومنيوم، لكنه قدم تصميمًا مشابهًا لطراز (iPod nano) الأول.

وكان الجيل الثالث من آيبود نانو معروفًا على نطاق واسع باسم (iPod nano) السمين نظرًا لتصميمه، وكان هذا أول تكرار مهم للتصميم تقدمه آبل لمجموعة أجهزة (nano).

ومع الجيل الرابع من (iPod nano)، قلصت آبل مرة أخرى الحجم وتخلت عن التصميم السمين للجيل الثالث، وبدا الجيل الخامس متماثلًا إلى حد كبير.

وحدث تغيير رئيسي آخر في التصميم مع الجيل السادس من آيبود نانو في عام 2010، حيث تخلصت آبل من عجلة النقر لصالح تصميم كامل الشاشة يشبه إلى حد كبير (Apple Watch) اليوم.

وتم طرح الجيل السابع من آيبود نانو – الذي أصبح النموذج النهائي الذي تم تقديمه – في شهر أكتوبر 2012 مع شاشة متعددة اللمس على غرار (iPod touch) وزر الصفحة الرئيسية.

وأطلقت آبل الجيل السابع من آيبود نانو في عام 2015 لإضافة ألوان جديدة، لكنها لم تقم بتعديل التصميم، مما يشير إلى اقتراب نهاية عمر الجهاز.

وتم إيقاف (iPod nano) مع (iPod shuffle) في منتصف عام 2017، مما يجعل (iPod touch) هو جهاز (iPod) الوحيد الذي تبيعه آبل.

وتخطط شركة آبل لإضافة الجيل السابع رسميًا من آيبود نانو إلى قائمة الأجهزة القديمة والمهملة في 30 سبتمبر، مع الجيل الخامس من (iPod touch‌)، الذي تم إصداره في الأصل في 11 أكتوبر 2012.