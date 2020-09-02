Umidigi A7S .. أول هاتف ذكي مع ميزان حرارة مدمج

كشفت شركة Umidigi النقاب عن Umidigi A7S ، وهو أول هاتف ذكي مزود بميزان حرارة مدمج، وهو مقياس حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء بدون تلامس، ويسمح للمستخدمين بقياس درجة حرارة شخص ما دون ملامسة جسدية.

ويأتي الهاتف – الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة – مع زر اختصار على جانب الهاتف يمكن تخصيصه لتشغيل تطبيق مقياس الحرارة أو يمكن استخدامه للضغط والتحدث.

ويحتوي هاتف Umidigi A7S الذي يعمل بنظام التشغيل (أندرويد 10 جو) معالجًا رباعي النوى من نوع MediaTek MT6737 بتردد 1.25 جيجاهرتز. ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع فقط، ويدعم تقنية البلوتوث 4.0، ولكنه لا يدعم تقنية الاتصال القريب المدى NFC. أما شاشة الهاتف فهي من نوع LCD بقياس 6.53 بوصات وبدقة 720p+. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، وليس هناك حساس لبصمات الأصابع.

وتأتي الكاميرات الخلفية الثلاث بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.8، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير العمق.

ويحتوي هاتف Umidigi A7S بطارية بسعة 4,150 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن عن طريق منفذ USB-C باستطاعة 5 واط فقط. وهناك منفذ لسماعات الأذن التقليدية. ويأتي جسم الهاتف المصنوع من مادة البولي كربونات في ثلاثة ألوان، هي: الرمادي، والأزرق، والأخضر.

يُذكر أن الهاتف متاح للطلب الأولي بسعر 70 دولارًا أمريكيًا، وذلك اعتبارًا من 21 أيلول/ سبتمبر الجاري. ولكن بعد انتهاء مدة الطلب الأولي سيعود الهاتف إلى سعره الأصلي البالغ 100 دولار. ويمكن طلبه من موقع AliExpress الصيني.