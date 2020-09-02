ŠKODA تكشف عن سيارة دفع رباعي كهربائية

كشفت شركة سكودا (ŠKODA) النقاب عن (ENYAQ iV)، وهي أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل تعتمد على منصة فولكس فاجن المسماة (MEB) لإنتاج كميات كبرى من السيارات الكهربائية.

وتستفيد جميع علامات فولكس فاجن (VW) التجارية من تطوير منصة (MEB)، وهي منصة كهربائية معيارية يمكنها دعم مجموعة متنوعة من نماذج السيارات المختلفة.

وتعتبر شركة سكودا (ŠKODA) التشيكية واحدة من أوائل من استفادوا من منصة (MEB) مع سيارة (ENYAQ iV) الجديدة.

وعلق توماس شيفر (Thomas Schäfer)، الرئيس التنفيذي لشركة سكودا (ŠKODA)، على الإطلاق: يشهد إطلاق (ENYAQ iV) بداية حقبة جديدة لشركة سكودا، وهذه هي أول سيارة كهربائية بالكامل لدينا تعتمد على منصة (MEB).

وأضاف “من خلال إطلاق هذا النموذج، فإننا نجعل التنقل الإلكتروني ذكيًا ببساطة – مع مدى طويل وشحن سريع وسهولة في التشغيل وبأسعار معقولة”.

وتم تصنيع (ENYAQ iV) في منطقة ملادا بوليسلاف (Mladá Boleslav)، معقل شركة سكودا، مما يجعل مصنع سكودا الرئيسي هو منشأة الإنتاج الوحيدة للمركبات القائمة على منصة (MEB) في أوروبا خارج ألمانيا.

وجهزت الشركة السيارة بشاشة لمس مركزية كبرى بقياس 13 إنشًا، ومساحة داخلية واضحة وجميلة، إلى جانب قمرة قيادة رقمية موجودة داخل شاشة بقياس 5.3 إنشات تعمل من خلال أربعة تخطيطات مختلفة.

أما بالنسبة لمجموعة نقل الحركة، فيتم تقديمها بثلاثة أحجام للبطاريات تتيح مدى يتراوح بين 340 كم إلى 510 كم بناءً على معيار (WLTP).

وهناك أيضًا (Laura)، وهو مساعد صوتي رقمي قادر على فهم 15 لغة، إلى جانب عدة خيارات مختلفة لنظام الدفع من 109 إلى 225 كيلو واط، بحيث يوفر النموذج الأساسي مدى قيادة يصل إلى 340 كم ببطارية بقدرة 55 كيلو واط.

وتتمتع النماذج العالية المواصفات أيضًا بقدرات الدفع الرباعي، بفضل محرك كهربائي ثانٍ على المحور الأمامي وبطارية بقدرة 82 كيلو واط، التي يمكن شحنها من 5 إلى 80 في المئة في أقل من 38 دقيقة عبر شاحن سريع (DC).

ومن المفترض أن تبدأ سكودا بتسليم نسخة (Founders) المحدودة من (ENYAQ iV) في ربيع عام 2021، ولم تصدر الشركة جميع معلومات الأسعار حتى الآن، لكن من المتوقع أن يبدأ السعر بحوالي 35000 يورو (نحو 42000 دولار).