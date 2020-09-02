iPhone 11 .. الهاتف الأكثر مبيعًا في النصف الأول من 2020

مع اقتراب الإعلان عن تشكيلة (iPhone 12)، يكشف بحث جديد أجرته (Omdia) أن (iPhone 11) كان أكثر الهواتف الذكية التي تم شحنها في النصف الأول من عام 2020، بينما ظهرت طرز آيفون الأخرى أيضًا في المراكز العشرة الأولى في الترتيب العالمي.

ويشير البحث إلى أن (iPhone 11) هو طراز الهاتف الذكي الأكثر شعبية في عام 2020، ويتبع الهاتف النجاح الذي حققه (iPhone XR) العام الماضي، الذي احتل المرتبة الأولى في شحنات الهواتف الذكية العالمية في عام 2019.

ومع ذلك، تشير أبحاث (Omdia) إلى أن شركة آبل تمكنت من شحن 37.7 مليون وحدة (iPhone 11) هذا العام، أي بزيادة 10.8 ملايين وحدة عما حققه (iPhone XR) في العام الماضي.

وحتى مع انتشار جائحة (COVID-19)، ظلت مبيعات آيفون قوية هذا العام، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن (iPhone 11) يجلب ميزات وتحسينات جديدة مهمة بينما يكلف 50 دولارًا أقل من سابقه.

ويشكل المحرك الرئيسي لنجاح الهاتف هو انخفاض سعره بمقدار 50 دولارًا بالمقارنة مع هاتف (iPhone XR)، مع إضافة تحسينات كبرى على العتاد، مثل الكاميرا الثنائية العدسة، بينما لم يتضمن (iPhone XR) مثل هذه الترقيات.

كما ظهرت طرز آيفون الأخرى ضمن المراكز العشرة الأولى، من ضمنها ظهور (iPhone SE) في المركز الخامس، و (iPhone XR) في المركز السادس، و (iPhone 11 Pro Max) في المركز السابع، و (iPhone 11 Pro) في المركز العاشر.

ويعني هذا أن آبل لديها خمسة من أفضل الهواتف الذكية مبيعًا في عام 2020.

وتشمل الهواتف الذكية الأخرى في القائمة (Galaxy A51) من سامسونج ونماذج (Redmi) مختلفة من شاومي.

ومن المؤكد أن (iPhone SE) الجديد ساعد شركة آبل في الحفاظ على نتائج قوية في عام 2020 حيث تم شحن 8.7 ملايين وحدة في النصف الأول من العام.

وانخفضت شحنات (iPhone 11 Pro) و (iPhone 11 Pro Max) مقارنة بجهازي (iPhone XS) و (iPhone XS Max) العام الماضي، ومع ذلك، فقد تحسنت تصنيفاتهما وحقق كلا الطرازين نتائج إيجابية – مع شحن 6.7 ملايين وحدة و 7.7 ملايين وحدة على التوالي.

ووفقًا لتقرير (Omdia) لتتبع سوق الهواتف الذكية، شحنت آبل 13 في المئة أكثر من أجهزة آيفون في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالعام السابق بفضل نجاح (iPhone 11) و (iPhone SE)، ومن ناحية أخرى، احتل طراز واحد فقط من سامسونج المركز العاشر هذا العام.

ومن المتوقع أن تقدم آبل أربع طرازات جديدة من آيفون هذا العام مع شاشات (OLED) واتصال الجيل الخامس (5G) وتصميم جديد.

وذكر تقرير حديث لوكالة بلومبرغ أن الشركة مستعدة لتسليم ما يصل إلى 75 مليون وحدة من أجهزة آيفون الجديدة.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن (iPhone 12) حتى الآن، لكن الشائعات تشير إلى أن الجيل التالي من هواتف آبل الذكية لن يصل إلى المتاجر إلا في شهر أكتوبر.