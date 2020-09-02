نوكيا 3310 يبلغ اليوم العشرين من عمره

هل تتذكر هاتف نوكيا 3310 الصديق القديم؟ تقول الأسطورة أن الهاتف أوقف الرصاص، ونجا من السقوط من ارتفاع 1000 قدم، وحصل على ميمات لا تتخيلها، حيث تم إطلاق نوكيا 3310 في 1 سبتمبر من عام 2000، ويبلغ اليوم من العمر 20 عامًا، حيث قطعت صناعة الهواتف الذكية شوطًا طويلاً منذ ذلك الحين، لكن من الصعب تجاهل التأثير الذي تركه هذا الهاتف.

بعض الحقائق المعروفة وغير المعروفة عن نوكيا 3310:

التصميم تم في الدنمارك:

على الرغم من كونه رمزًا فنلنديًا، تم تصميم نوكيا 3310 في الدنمارك بواسطة فريق نوكيا في كوبنهاغن، ومع ذلك تم الإنتاج في كل من فنلندا والمجر. كما تم إنتاج بعض الإصدارات من الهاتف مثل 3330 الذي أضاف القدرة على التحقق من المواقع المستندة إلى (WAP) وشاشات التوقف المتحركة ودليل الهاتف المحسن الذي يمكنه تخزين 100 إدخال ضخم مباشرة على الهاتف.

أسلوب الرسائل القصيرة:

قد نأخذ الرسائل كأمر مسلم به اليوم، لكن نوكيا 3310 هو الذي أشاع الفكرة، حيث تقدم الهاتف خطوة إلى الأمام وأتاح إرسال رسائل يصل طولها إلى 459 حرفًا، حيث كان هذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجم الرسالة القياسية، حيث كان يتم تسليم الرسالة من خلال ثلاثة نصوص منفصلة ولكن مستخدمي الهاتف المستقبلين سوف يلتقطونها كرسالة واحدة.

Snake II: اللعبة الأسطورية

يُشحن الهاتف مع 4 ألعاب مختلفة محملة مسبقًا، شملت (Space Impact) و (Bantumi) و(Snake II) و(Pairs II)، وكانت (Snake II) بمثابة نسخة متجددة من لعبة (Blockade) الكلاسيكية في الثمانينات، وحققت نجاحًا فوريًا.

كانت هذه اللعبة المحبوبة شائعة جدًا لدرجة أنه في عام 2012، قام متحف الفن الحديث في نيويورك بعرضها كجزء من المعرض، واليوم يمكنك العثور على نسخ مستنسخة من (Snake II) في متجر جوجل بلاي، لكنها لا تكرر الشعور ذاته بالنقر على أزرار هاتف نوكيا 3310 الصغيرة جدًا.

تخصيص لانهائي:

أخذ نوكيا 3310 إلى مستوى جديد تمامًا، فبينما ظهرت أغطية (Xpress-On) لأول مرة مع (Nokia 5110) في عام 1998، ودفعها هاتف 3310 بالفعل إلى المستوى التالي، حيث تم إصدار الآلاف من الأغطية من قبل شركات مختلفة للاستفادة من نجاح الهاتف.

استمر إرث الهاتف في العيش من خلال إعادة التصميم الحديثة مثل تلك التي أصدرتها (HMD Global) في عام 2017، ومع ذلك، لم يستحوذ أي من هذه الهواتف حقًا على روح العصر بالطريقة التي فعلها 3310.