كيفية حذف جميع رسائل فيسبوك باستخدام المتصفح أو تطبيق جوال

يعد فيسبوك مسنجر أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا المستخدمة اليوم، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى توفره على كل نظام أساسي تقريبًا.

لكن منصة فيسبوك لم تسهّل أبدًا إدارة رسائلك، على سبيل المثال، استغرقت المنصة سنوات لمنح المستخدمين القدرة على حذف رسالة مرسلة عن طريق الخطأ، حيث لديك 10 دقائق فقط للقيام بذلك، ولكن ماذا لو كنت تريد حذف جميع رسائلك من فيسبوك مسنجر؟

بادئ ذي البدء، هناك عدد من ملحقات لمتصفح جوجل كروم تحمل أسماء مثل (حذف كل الرسائل) و(حذف سريع للرسائل)، لكن أبلغ العديد من المستخدمين أن هذه الإضافات لا تعمل بشكل جيد أو في كثير من الحالات لا تعمل على الإطلاق، ولحذف جميع رسائلك، ستحتاج إلى القيام بذلك يدويًا بدلاً من استخدام الملحقات.

كيفية حذف جميع رسائلك في فيسبوك:

من الممكن حذف جميع رسائلك، ولكن ليس بنقرة واحدة، حيث تحتاج إلى حذف المحادثات واحدة تلو الأخرى، وإذا كنت من مستخدمي فيسبوك لفترة طويلة ولديك الكثير من المحادثات، فقد يستغرق ذلك بعض الوقت.

علاوة على ذلك، ضع في اعتبارك أنه عند حذف الرسائل، فأنت تقوم بحذفها فقط من حسابك على فيسبوك. حيث ستظل الرسائل متاحة لمن تجري محادثة معه، لذلك حتى إذا قمت بحذف الرسائل، فقد يظل السجل الكامل لها موجودًا على جهاز الحاسب للشخص الذي قمت بمراسلته.

إليك كيفية حذف محادثاتك إما عبر متصفح الإنترنت أو تطبيق مسنجر:

حذف الرسائل باستخدام المتصفح:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة فيسبوك، وافتح الرسائل.

انقر فوق المحادثة التي تريد حذفها.

في الجزء العلوي من نافذة الدردشة، انقر على السهم الموجود على يسار اسم الشخص واختر (حذف المحادثة)، في النافذة المنبثقة، أكد أنك تريد القيام بذلك بالنقر فوق (حذف المحادثة).

كرر هذه العملية مع كل محادثة تريد حذفها.

حذف الرسائل باستخدام تطبيق مسنجر: