كيفية تغيير كلمة المرور في Pinterest

Pinterest هي عبارة عن نظام أساسي مشهور لمشاركة الصور يسمح لمستخدميه بنشر ومشاركة الصور ذات الصلة والمحتوى المرئي الآخر، كما أن منصة Pinterest شائعة بين الأشخاص الذين يبحثون عن الوصفات والإلهام في أسلوب الحياة وأفكار التصميم.

ومع ذلك، فإن Pinterest مثل أي منصة اجتماعية أخرى، عرضة للقرصنة وسرقة كلمة المرور، وإذا كنت تريد أن يظل حسابك آمنًا، فمن المهم التأكد من تحديث كلمة مرورك بانتظام.

من ناحية أخرى، قد تكون نسيت فيه كلمة المرور وتحتاج إلى إعادة تعيينها، ففي بقية هذا الموضوع، نوضح كل ما تحتاج لمعرفته حول تغيير أو إعادة تعيين كلمة مرورك.

كيفية تغيير كلمة المرور لحسابك في Pinterest:

يعد تغيير كلمة المرور في المنصة بانتظام أمرًا مهمًا للحفاظ على أمان الحساب، حيث تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك ثم الانتقال إلى القائمة المنسدلة الصغيرة في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة والنقر على رابط الإعدادات.

من هنا، انقر فوق علامة التبويب (إعدادات الحساب) ثم الزر (تغيير كلمة المرور) الموجود أسفل عنوان المعلومات الأساسية مباشرةً.

سيُطلب منك إدخال كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة وتأكيد كلمة المرور الجديدة، ثم بعد ذلك يمكنك الضغط على زر تغيير كلمة المرور عندما تكون جاهزًا، وتأكد من تذكر تفاصيل تسجيل الدخول الجديدة للجلسات المستقبلية.

لاحظ أنك لن تكون قادرًا على استخدام أي كلمة مرور استخدمتها مع حسابك على Pinterest في الماضي.

الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك أطلقت خلال شهر فبراير الماضي تطبيق (هوبي) Hobbi للأجهزة المحمولة الذي يتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو المصممة لتوثيق المشاريع الشخصية والهوايات، حيث بدا أول الأمر أنه تطبيق ينافس منصة (بنترست) Pinterest المتخصصة في نشر الصور.

ومع ذلك، فقد أنهت شركة فيسبوك التطبيق في مرحلته التجريبية في يوليو بعد مضي خمسة أشهر فقط على إطلاقه، في أسرع عملية إنهاء لتطبيق تقوم بها الشركة حتى الآن، فلماذا أنهت فيسبوك عمل التطبيق، وماذا يعني هذا لمنصة Pinterest؟

يمكنك الاطلاع على الأسباب التي جعلت فيسبوك تقرر إنهاء تطبيق Hobbi فجأة من خلال زيارة الرابط هنا.