كيفية تثبيت Fortnite على هاتف سامسونج بعد حظر جوجل لها

تم حظر لعبة Fortnite من متجر جوجل بلاي لمخالفتها إرشادات جوجل، ولكن لا يزال بإمكانك تنزيل اللعبة من (Epic Games) مباشرة وتثبيتها على هاتفك، ولا يزال تنزيل التطبيق أمرًا سهلاً، كما أن مالكي أجهزة سامسونج جالاكسي أصبح بإمكانهم تنزيل اللعبة بطريقة سهلة نسبيًا.

كيفية تثبيت لعبة Fortnite على هاتف سامسونج:

يعد تطبيق (Epic Games) أسهل في تنزيل اللعبة على هاتف سامسونج جالاكسي، فهو متوفر على هاتف (Galaxy S7) والإصدارات الأحدث، ويمكن تنزيله من (Galaxy Store).

ومن السهل أن تنسى أن لدى شركة سامسونج متجر تطبيقات خاص بها، كما أن هناك احتمالية أنك لم تستخدم متجر سامسونج من قبل، لذلك سنتعرف على خطوات تنزيل لعبة Fortnite على هاتف سامسونج جالاكسي.

افتح درج التطبيق في هاتفك.

اضغط على مجلد تطبيقات سامسونج.

انقر لتشغيل متجر جالاكسي.

يجب أن ترى شعار Fortnite أسفل علامة تبويب الألعاب في أسفل الشاشة، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فابحث فقط عن (Epic Games).

قم بتنزيل (Epic Games).

بمجرد تنزيل التطبيق سيقوم بتثبيت اللعبة نفسها، وبمجرد فتح التطبيق، يتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حسابك في (Epic Games) وستكون قادرًا على تنزيل أي تحديثات قد تحصل عليها لعبة Fortnite الرائعة، ويعمل التطبيق الآن بشكل مشابه لمشغل (Epic Games) على جهاز الحاسب، ولكن بمجرد تنزيله، ستتمكن من فتح لعبة Fortnite وتشغيلها تمامًا كما تفعل دائمًا.

كيفية تثبيت اللعبة على هواتف أندرويد الأخرى:

لتشغيل اللعبة على جهاز غير تابع لشركة سامسونج، يجب عليك تنزيل برنامج تثبيت (Epic Games) مباشرةً من (Epic)، ونظرًا لأنك ستقوم بالتثبيت من خارج متجر جوجل بلاي، فيتعين عليك الانتقال إلى إعدادات هاتفك والسماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة، كما ستحتاج إلى تمكين إعداد كروم، حيث ستنزل منه المثبت، وبمجرد الانتهاء من ذلك يمكنك تنزيل اللعبة على هاتف أندرويد من خلال اتباع الخطوات التالية: