صفقة تيك توك تواجه عقبة جديدة مع قيود الصين على مبيعات التقنية

تواجه صفقة بيع أعمال شركة (تيك توك) TikTok في الولايات المتحدة عقبات جديدة مع اقتراب الموعد النهائي للبيع في الولايات المتحدة، مما يعرض التطبيق لخطر مواجهة حظر فعال.

وكان من المتوقع الإعلان عن صفقة في أقرب وقت في 1 أيلول/ سبتمبر، حسبما ذكرت CNBC سابقًا، لكن ذلك اليوم جاء وذهب دون أخبار عن صفقة. وفي يوم الجمعة الماضي، فرض المسؤولون الصينيون قيودًا جديدة على الصادرات التقنية التي قد تتطلب موافقة الصين على بيع (تيك توك) خوارزميتها، التي تعد جزءًا من القيمة الأساسية للتطبيق.

واعتبارًا من يوم الاثنين، كانت أوراكل وتحالف مشترك بين مايكروسوفت و(وول مارت) Walmart هما أكبر المتنافسين على الصفقة، ولكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن القيود الصينية الجديدة قد عقدت محادثات الصفقة وأطالتها. وكان من المتوقع أن تكون قيمة الصفقة مع الخوارزمية في نطاق بين 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، حسبما ذكرت مصادر سابقًا لشبكة CNBC. ولكن من المحتمل أن ينخفض هذا السعر إذا لم تُضمَّن الخوارزمية في الصفقة.

ودفعت القواعد الجديدة القادمة من الصين (جانج جيمينج) – مؤسس شركة (بايت دانس) ByteDance، وهي الشركة الأم لتيك توك – إلى إعادة النظر في خياراته، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج يوم الثلاثاء. وقال مصدر مطلع على الأمر للوكالة: إن الحاجة إلى موافقة المسؤولين في كل من الولايات المتحدة والصين قد تدفع بالصفقة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وإن امتدت محادثات الصفقة إلى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أو ما بعده، فقد يواجه التطبيق حظرًا فعليًا في الولايات المتحدة بموجب أوامر تنفيذية من الرئيس دونالد ترامب. ووقَّع ترامب في البداية على أمر من شأنه منع الشركات الأمريكية من التعامل مع (بايت دانس) اعتبارًا من 20 أيلول/ سبتمبر، لكنه وقّع لاحقًا أمرًا يجبر الشركة على بيع أو فصل نشاط تيك توك الأمريكي بحلول 12 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقد يمنح التغيير المحتمل في الإدارة بعد يوم الانتخابات فرصة أخرى لشركة تيك توك للتفاوض مع الحكومة الأمريكية. هذا؛ وقد رفعت تيك توك دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بشأن الحظر، مدعية أنها ترفض الإجراءات القانونية الواجبة للشركة.