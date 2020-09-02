سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G مع أحدث معالجات إنتل

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء عن حاسوبها المحمول الجديد (جالاكسي بوك فلكس 5جي) Galaxy Book Flex 5G الذي يمتاز بأحدث معالجات إنتل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وقلم (إس بن) S Pen المتطور.

وقالت عملاقة التقنية الكورية في بيان: “أصبحت الأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب شريان حياة – للتواصل والعمل، ولكن أيضًا للترفيه وغير ذلك الكثير”. وأضافت: “يفي Galaxy Book Flex 5G بمتطلبات منصة Intel Evo للحوسبة والمواصفات المتقدمة، مما يتيح استجابة استثنائية وعمر بطارية أكثر كفاءة وإيقاظًا فوريًا”.

وأوضحت سامسونج أن حاسوبها المحمول الجديد Galaxy Book Flex 5G يحتوي معالج Intel Core من الجيل الحادي عشر الجديد مع رقاقة الرسومات المدمجة Intel Iris Xe التي “توفر أداءً ذكيًا ومعالجة قوية لإنتاجية مذهلة وترفيه مذهل ، إلى جانب اتصال Wi-Fi 6، و 5G للحصول على تجربة حاسوب محمول لا مثيل لها”.

ويقدم Galaxy Book Flex 5G – الذي يأتي بسماكة قصوى قدرها 14.9 ملم، ويزن 1.26 كيلوجرام – شاشة بقياس 13.3 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسل مع دعم اللمس. ويحتوي الحاسوب ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) من نوع LPDDR4x، وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين من نوع NVMe SSD.

ويحتوي الحاسوب – الذي يتوفر باللون الفضي ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 – كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا الويب التقليدية بدقة 720p. وهو يدعم تقنية الصوت AKG. وهناك القلم الإلكتروني S Pen مدمجًا معه.

ويأتي Galaxy Book Flex 5G مع منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB-C، ومنفذ USB 3.0، ومنفذ HDMI.

يُذكر أن سامسونج لم تعلن عن موعد طرح حاسوبها المحمول الجديد ولا سعره.