تويتر تحاول شرح الموضوعات الشائعة

تضيف منصة تويتر تغريدات مثبتة وأوصافًا موجزة لبعض الموضوعات الشائعة في خدمتها لمساعدة الأشخاص على فهم سبب انتشارها.

وفي تدوينة للإعلان عن الأخبار، قالت الشركة: إنها ستبدأ في إضافة تغريدات مثبتة تمثيلية إلى بعض الموضوعات الشائعة في تطبيقات أندرويد وآي أو إس.

وستتوفر هذه التغريدات عبر منصة تويتر على الويب قريبًا، وقالت الشركة: إن الأوصاف ستطرح في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لموقع تويتر، تم تصميم الميزة الجديدة جزئيًا لمساعدة أكثر من 500000 شخص قاموا بالتغريد “لماذا هذا موضوع شائع” على مدار عام 2019.

وبالرغم من أن قسم الموضوعات الشائعة مصمم لمنح المستخدمين نظرة عامة على ما يناقشه الأشخاص في الخدمة، إلا أنه في الواقع غالبًا ما يكون مليئًا بتغريدات من أشخاص مرتبكين بشأن سبب تحول الموضوع إلى موضوع شائع في المقام الأول.

وتقول تويتر: إن التغريدات المثبتة سيتم تحديدها من خلال مجموعة من الخوارزميات والتنظيم البشري، وإن الأوصاف الشائعة ستكون منسقة بالكامل بواسطة الإنسان، وسيتم استخدام الخوارزميات لمحاولة إيقاف تثبيت التغريدات غير المرغوب فيها أو المسيئة في موضوع شائع.

وتعرض قسم المواضيع الشائعة لانتقادات متكررة بسبب مساعدته بنشر معلومات مضللة، وتشير (NBC News) إلى أن الوسوم المتعلقة بنظريات المؤامرة (QAnon) ظهرت في القسم، وقالت تويتر منذ ذلك الحين: إنها ستحظر إبرازها كمواضيع شائعة.

ويمكن أن يساعد نشر الموضوعات ضمن الموضوعات الشائعة على تويتر في نشر الرسالة عبر الإنترنت، مما يجعل هذا القسم ساحة معركة.

يذكر أن تويتر ليست الخدمة الوحيدة التي واجهت مشكلة مع قسم المواضيع الشائعة، إذ أزالت فيسبوك في عام 2018 قسم الموضوعات الشائعة بعد مواجهة سنوات من الانتقادات لدوره في نشر المعلومات المضللة والتلاعب بالقصص.

وأطلقت الشركة منذ ذلك الحين علامة تبويب أخبار خاصة، تعرض قصصًا برعاية فريق من المحررين البشريين.

وقالت منصة تويتر: إن التغريدات التمثيلية الجديدة وأوصاف الموضوعات الشائعة ستكون متاحة في الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا ومصر وفرنسا والهند وأيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.