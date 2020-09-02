الهند تحظر لعبة PUBG مع أكثر من 100 تطبيق صيني آخر

حظرت الهند 118 تطبيقًا آخر للهواتف المحمولة معظمها صيني، ومن ذلك: لعبة PUBG الشهيرة التابعة لشركة (تينسنت) Tencent الصينية بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، وذلك وفقًا لبيان حكومي اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في بيانها: “تلقت وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات العديد من الشكاوى من مصادر مختلفة، ومن ذلك العديد من التقارير بشأن إساءة استخدام بعض تطبيقات الأجهزة المحمولة المتاحة على منصتي أندرويد و iOS لسرقة بيانات المستخدمين ونقلها خلسةً بطريقة غير مصرح بها إلى خوادم لها مواقع خارج الهند”. وأضافت: “كانت هناك جوقة قوية في الفضاء العام لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التطبيقات التي تضر بسيادة الهند وكذلك بخصوصية مواطنينا”.

وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي، حظرت الهند 59 تطبيقًا للهواتف المحمولة، معظمها صيني، وعلى رأسها تطبيق (تيك توك) TikTok الشهير من شركة (بايت دانس) Bytedance، و(وي شات) WeChat من (تنسنت) Tencent، وذلك في أقوى خطوة تستهدف الصين في الفضاء الرقمي منذ اندلاع الأزمة الحدودية بين البلدين في وقت سابق من ذلك الشهر.

وأصدرت وزارة التقنية الهندية وقتئذ أمرًا ينص على أن التطبيقات “تضر بسيادة الهند ونزاهتها والدفاع عن الهند وأمن الدولة والنظام العام”.

وجاءت تلك الخطوة بعد اشتباك حدودي بين الجارتين المسلحتين نوويًا في منطقة متنازع عليها في جبال الهيمالايا أسفرت عن مقتل 20 جنديًا هنديًا. أما الحظر الأخير للعبة PUBG وغيرها من التطبيقات؛ فيأتي بعد يوم من اتهام وزارة الخارجية الهندية للقوات الصينية بارتكاب “أعمال استفزازية” على الحدود الجبلية في الهيمالايا.

يُشار إلى أن الهند كانت قد حظرت أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي المزيد من التطبيقات الصينية، إذ حظرت 47 تطبيقًا صينيًا إضافيًا كانت تسهل الوصول إلى الخدمات المحظورة سابقًا، مثل: تيك توك، وCam Scanner.