إيجاد التغريدات المقتبسة أصبح أسهل في تويتر

تختبر منصة تويتر طريقة جديدة للسماح للمستخدمين بالعثور بسهولة على التغريدات المقتبسة من خلال فصلها عن التغريدات العادية.

وأكدت الشركة أن هذه الميزة يتم طرحها الآن لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقبل هذا التحديث، كانت الاقتباسات تُعتبر تغريدات عادية، مما جعل من الصعب العثور على بعض الإجابات على منشور معين.

ومن الآن فصاعدًا، سيكون للتغريدات المقتبسة قسمًا خاصًا في تفاصيل التغريدات مباشرةً بعد إعادة التغريدات.

ووصلت ميزة اقتباس التغريدات الموحدة منذ نحو خمس سنوات، وكانت بمثابة وسيلة لإبراز التغريدات الأخرى التي توافق عليها أو التي لا توافق عليها.

وبخلاف ميزة الرد القياسية، تُعتبر التغريدة اقتباسًا عندما تكون إعادة نشر لتغريدة أخرى مع تعليق – وتعيد تويتر تسمية هذه الميزة من “إعادة التغريد مع التعليقات” إلى “اقتباس التغريدات”.

ويمكن مشاركة تغريدات الاقتباس مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو وحتى صور (GIF).

وللوصول إلى التغريدات المقتبسة، كل ما عليك فعله هو النقر فوق تغريدة ثم النقر فوق خيار الاقتباس.

وبمجرد تحديد خيار اقتباس التغريدات، ستتمكن من الوصول إلى جميع عمليات إعادة التغريد بالتعليقات التي أدلى بها المستخدمون الآخرون.

وستبقى إعادة التغريد والردود والإعجابات المنتظمة في أقسام خاصة.

ويتم الآن إصدار هذا التغيير للمستخدمين بأحدث إصدار من تطبيق تويتر، الذي يتوفر مجانًا عبر (App Store)، ويتطلب التطبيق جهاز آيفون أو آيباد أو (iPod touch) يعمل بنظام (iOS 12.0) أو إصدار أحدث، كما أن التحديث متاح أيضًا لمستخدمي أندرويد عبر (Google Play).

وعلى صعيد منفصل، أضافت المنصة تغريدات مثبتة وأوصافًا موجزة لبعض الموضوعات الشائعة في خدمتها لمساعدة الأشخاص على فهم سبب انتشارها.

وفي تدوينة للإعلان عن الأخبار، قالت الشركة: إنها ستبدأ في إضافة تغريدات مثبتة تمثيلية إلى بعض الموضوعات الشائعة في تطبيقات أندرويد وآي أو إس.

وستتوفر هذه التغريدات عبر منصة تويتر على الويب قريبًا، وقالت الشركة: إن الأوصاف ستطرح في الأسابيع المقبلة.

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.

Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 31, 2020