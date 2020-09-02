إل جي تلمح إلى هاتف Wing بشاشة مزدوجة

قدمت شركة إل جي أول اعتراف علني بهاتفها المسمى (Wing) الذي تدور حوله شائعات منذ فترة، ويقال: إنه جهاز يمتلك شاشة مزدوجة مع شاشة رئيسية تدور في اتجاه عقارب الساعة لتكوين شكل “T”، ويمكن استخدام الشاشتين في الوقت نفسه.

وفي محاولة لإحياء أعمال الهاتف المحمول، فإن مقطع الفيديو التشويقي الذي مدته 30 ثانية المنشور على يوتيوب يلمح إلى آلية انزلاق هاتف (Wing) ويعمل بمثابة دعوة لحدث إعلاني في 14 سبتمبر.

وفي بيان صحفي منفصل، قالت إل جي: إنها أطلقت مشروع (Explorer) عبر مقطع الفيديو التشويقي الذي يلمح إلى أول هاتف ذكي ضمن هذه المجموعة الجديدة.

ويُعد مشروع (Explorer) عبارة عن مبادرة وفئة على حد سواء، وسيشمل الأجهزة التي تقدم تجارب استخدام مميزة وغير مستكشفة، وهي استراتيجية تتعامل مع منطقة مجهولة في الصناعة.

وسيتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل مشروع (Explorer) في 14 سبتمبر في تمام الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة على قناة (LG Mobile) الرسمية على يوتيوب وصفحة فيسبوك.

وأسست إل جي مشروع (Explorer) استجابة لاحتياجات الاستخدام المتنوعة لعملاء الهواتف الذكية اليوم ولتقديم الفضول والإثارة اللذين تشتد الحاجة إليهما في قطاع الهاتف المحمول.

وتهدف المبادرة إلى استكشاف حياة جديدة في المناطق غير المستغلة وإعادة تشكيل وتوسيع تجربة المستخدم الحالية، بمساعدة شركاء المنصة الموثوق بهم.

ويمثل مشروع (Explorer) أيضًا اتجاهًا جديدًا في استراتيجية الهواتف الذكية من إل جي، وسيركز المشروع على قابلية الاستخدام الجديدة التي يتم اكتشافها من خلال التصميمات المبتكرة فقط.

بينما سيكون خط (Universal) الجديد من إل جي هو تشكيلة الشركة من الأجهزة التنافسية التي تركز على أنماط حياة المستهلك، مثل (LG VELVET).

وتتعاون إل جي مع شركاء الصناعة لتطوير ميزات فريدة من شأنها رفع تجربة المشاهدة على الأجهزة المحمولة التابعة لمشروع (Explorer)، فيما تساهم كوالكوم بتكنولوجيا المعالجة لدفع الأداء المتميز لمجموعة إل جي المتميزة.

وقال موريس لي (Morris Lee)، رئيس شركة الاتصالات المتنقلة في إل جي: يشعر شركاء إل جي أنه من الأهمية بمكان تقديم تجارب مستخدم جديدة ومتميزة للمستهلكين في مجال الهواتف الذكية.

وأضاف “لطالما كانت إل جي رائدة في دفع عوامل شكل الهواتف الذكية، وهي الطريقة الوحيدة لتحقيق الابتكار المطلوب بشدة في سوق الهاتف المحمول”.

وبدءًا من مشروع (Velvet) هذا العام، فقد أعادت إل جي هيكلة تشكيلة هواتفها الذكية بشكل جذري، ويمثل مشروع (Explore) الجزء الثاني من استراتيجية إل جي الجديدة للهواتف الذكية.

ولم تؤكد إل جي بعد أي مواصفات للهاتف القادم، أو ما إذا كان سيطلق عليه اسم (Wing) عند الكشف عنه رسميًا.

وكان تسريب سابق للهاتف قد أشار إلى أنه سيحتوي على شاشة بقياس 6.8 إنشات وشاشة أصغر بقياس 4 إنشات مع معالج (Snapdragon 765G)، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الذكي الجديد بكاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل.