إطلاق 4 شاشات مع معدل تحديث 360 هرتز ودعم ميزة إنفيديا الجديدة

تعتزم أربع علامات تجارية متخصصة في إنتاج شاشات الألعاب، هي: Alienware، و MSI، وأسوس، وأيسر إطلاق شاشة بقياس 25 بوصة وبدقة 1080 بكسل مصممة للألعاب التنافسية بمعدل تحديث سريع للغاية قدره 360 هرتز، وسيكون الإطلاق خلال خريف 2020.

وبالإضافة إلى ذلك، ستكون الشاشات الأولى التي تشتمل على ميزة Reflex Latency Analyzer من إنفيديا التي تهدف إلى مساعدة اللاعبين على قياس وقت الاستجابة وتقليله بدقة من الفأرة والشاشة والحاسوب. وكانت الشركة قد تحدثت عن هذه الميزة في حفل إطلاقها أمس لبطاقات الرسومات الجديدة: (جيفورس آر تي إكس 3090) GeForce RTX 3090، و(آر تي إكس 3080)، و(آر تي إكس 3070).

ومن خلال تقليل زمن الوصول أو التأخر، تهدف الميزة إلى زيادة احتمالية أن يتمكن اللاعب من تحقيق هدف في اللعب التنافسي. وإلى جانب معدل التحديث السريع والحد الأدنى من زمن الوصول، ستضمن ميزة G-Sync للشاشة أنها لا تعرض أي تمزق أو ضبابية للشاشة أثناء لعب الألعاب في مقطع سريع.

وتتعامل كل علامة تجارية مع بعض الجوانب المتعلقة بشاشاتها. إذ لم تكشف شركة (ديل) Dell عن سعر شاشة Alienware 25، ولكن شركة (إم إس آي) MSI قالت: إن شاشة Oculux NXG253R ستُطرح بسعر 799 دولارًا أمريكيًا حين إطلاقها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وسيكون لدى شاشة PG259QN من أسوس، وشاشة (بريداتور إكس25) Predator X25 من أيسر منافذ من نوع HDMI 2.0، و DisplayPort 1.4.

ونظرًا لأن ميزة Reflex تقلل من زمن الوصول الخاص بالفأرة إلى الحد الأدنى من خلال توصيلها مباشرةً بالشاشة، فمن شبه المؤكد أن لكل من الشاشات سيكون هناك منفذ من نوع USB-A.

وتروج إنفيديا أيضًا لما تسميه تقنية IPS المزدوجة المحرك التي تساعد هذه الشاشات بمعدل 360 هرتز على الحفاظ على “أوقات استجابة سريعة ومتسقة ومستويات ألوان عبر الشاشة بأكملها”.

وتقول الشركة أيضًا: إن تقنية Reflex الخاصة بها يمكنها تقديم تحسينات في زمن الوصول لبطاقات GPU الأحدث بدءًا من سلسلة GeForce GTX 900. وتدعي أن هذه الميزة الجديدة يمكن أن توفر ما يصل إلى 33% من التحسن في استجابة الحاسوب الشخصي حتى مع بطاقة GeForce GTX 1660 Super المتوسطة المدى.