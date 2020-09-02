أيسر تعلن عن حواسيب Swift جديدة مع أحدث معالجات إنتل

أعلنت شركة (أيسر) Acer اليوم الأربعاء عن حاسوبيها المحمولين الجديدين (سويفت 3) Swift 3، و(سويفت 5) Swift 5، اللذين يمتازان بأنها تحتوي أحدث معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر Tiger Lake.

وقالت الشركة التايوانية في بيان: إن Swift 5 سيُطرح بسعر يبدأ من 999.99 دولارًا أمريكيًا، وسيُطرح Swift 3 بسعر يبدأ من 699.99 دولارًا أمريكيًا. وسيُطرح الحاسوبان في الأسواق اعتبارًا من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

ويُعد Swift 5 أحد حواسيب الدفعة الأولى من الأجهزة المحمولة التي تم التحقق منها من خلال منصة Evo الجديدة من إنتل. ومن المفترض أن توفر الأنظمة التي تحصل على هذه الشارة تسع ساعات أو أكثر من عمر البطارية “الواقعي”، ولا يتعدى وقت استيقاظه الثانية الواحدة، والشحن السريع، ودعم شبكات Wi-Fi 6، ودعم معيار النقل Thunderbolt 4، بالإضافة إلى متطلبات أخرى. وتقول شركة أيسر: إنها لا تزال تعمل على الحصول على الشارة لحاسوبها الآخر Swift 5.

ويمكن أن يأتي Swift 5 بمعالج Core i5، أو Core i7، وتزعم شركة أيسر أنها توفر 17 ساعة من عمر البطارية، وذلك بناءً على المعايير الاصطناعية، لذا من المحتمل أن يكون الاستخدام الفعلي أقل.

وبصرف النظر عن المعالجات الجديدة، لا يقدم الحاسوبان تحديثات كبيرة أخرى، إذ يأتي الطراز الجديد بوزن أثقل قليلاً من طراز العام الماضي حيث بلغ 1 كجم. وتقول شركة أيسر: إن شاشتها التي تعمل باللمس بقياس 14 بوصة يمكن أن يصل سطوعها إلى 340 شمعة، وهي أكثر سطوعًا قليلاً من سابقتها. كما أنه مغطى بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للميكروبات، والذي تقول الشركة: إنه سيقلل من الروائح والبقع.

ويأتي حاسوب Swift 3 في خيارين، الأول هو SF313-53 مع شاشة بقياس 13.5 بوصة مع نسبة أبعاد 3:2 وهو يزن 1.19 كجم، وسيبدأ سعره من 799.99 دولارًا. ويأتي هذا الحاسوب مع مستوى سطوع للشاشة قدره 400 شمعة، ويمكن أن يعمل لمدة 18 ساعة، بحسب أيسر. وهناك طراز آخر هو SF314-59 مع شاشة بقياس 14 بوصة مع دقة 1080p ووزن 1.2 كجم ويبدأ سعره من 699.99 دولارًا.