أوبو تعلن رسميًا عن هاتفيها الأحدث Oppo F17 و Oppo F17 Pro

أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الأربعاء رسميًا عن هاتفيها الذكيين (أوفو إف17) Oppo F17، و(أوبو إف17 برو) Oppo F17 Pro، اللذين يأتيان بعد نحو 8 أشهر من إطلاق هاتفها (أوبو إف15) Oppo F15.

ويمتاز الهاتفان الجديدان بأنهما أنحف، وأسرع، وأقوى مواصفات من الهاتف السابق، وعلى غرار هواتف سلسلة (أوبو إف) السابقة، فإن الهاتفين موجهان لفئة الشباب من المستهلكين.

ولا تتجاوز سماكة هاتفي (أوبو إف17) و(أوبو إف17 برو) 7.5 ملم، ولا يتجاوز الوزن 160 جرامًا. وقد صمما الهاتفان تصميمًا منحنيًا في الجوانب والظهر لجعل حملهما مريحًا.

ويحتوي كلا الهاتفين بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع VOOC 4.0 التي تشحن الهاتف باستطاعة 30 واط. وهما يدعمان تقنية الشحن الليلي الذكي AI Night Charging التي لا تُتم شحن البطارية حتى قُبيل استيقاظ المستخدم.

ويمتاز هاتف (أوبو إف17 برو) بأن يحتوي معالج (ميدياتك هيلو بي95) MediaTek Helio P95 الموجه لعشاق الألعاب. ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Colour OS 7.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.43 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع دعم تحديث قدره 60 هرتز. وتأتي الشاشة محمية بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس 3)، وهي تحتوي ثقبين للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتيان بدقة 16 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل. وهناك حساس بصمة تحت الشاشة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرتان الثالثة والرابعة، فهما تأتيان بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما.

ويتوفر هاتف (أوبو إف17 برو) للطلب الأولي اعتبارًا من اليوم، على أن يبدأ طرح اعتبارًا من 7 أيلول/ سبتمبر الجاري، وسيكون سعره يعادل 310 دولارات أمريكية.

أما هاتف (أوبو إف17) فهو يقدم شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع ثقب واحد للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. وعلى ظهره، هناك 4 كاميرات أيضًا، ولكن دقة الرئيسية 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، أما دقة الكاميرات الثلاث المتبقية، فهي مشتركة مع (إف17 برو).

وعلى عكس الهاتف الأقوى، يحتوي (إف17) معالجًا من نوع (سنابدراجون 662). كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت.

وتعتزم الشركة الإعلان عن سعر (أوبو إف17) وموعد إطلاقه في السوق قريبًا.