أسعار App Store تشهد زيادة في السعودية

أعلنت شركة آبل أن أسعار متجر التطبيقات (App Store) سترتفع في أربعة بلدان، على أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ في الأيام المقبلة بسبب زيادة معدل الضريبة بنسبة بين 7.5 و 19 في المئة في تلك البلدان.

وحذرت آبل المطورين من تغييرات أسعار متجر التطبيقات (App Store) القادمة عبر موقع المطور الخاص بها، حيث قالت: عندما تتغير الضرائب أو أسعار صرف العملات الأجنبية، نحتاج أحيانًا إلى تحديث أسعار متجر التطبيقات.

وأضافت “سترتفع أسعار التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق (باستثناء اشتراكات التجديد التلقائي) ضمن متجر التطبيقات في الأيام القليلة المقبلة استجابةً للتغييرات الضريبية في المملكة العربية السعودية وتشيلي والمكسيك وتركيا، وسيتم تعديل عائداتك وفقًا لذلك وسيتم احتسابها على أساس السعر غير الخاضع للضريبة”.

وفيما يلي التغييرات المحددة لكل بلد:

المملكة العربية السعودية: ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة.

شيلي: ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 19 في المئة.

المكسيك: ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 16 في المئة.

المكسيك: ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 16 في المئة. تركيا: ضريبة خدمات رقمية جديدة بنسبة 7.5 في المئة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة الحالية البالغة 18 في المئة.

وبالإضافة إلى هذه التغييرات، ستشهد العائدات تغييرًا في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وسيتم احتسابها على أساس السعر غير المعفي من الضرائب، لكن آبل تلاحظ أن أسعار متجر التطبيقات لن تتغير.

وفيما يلي التغييرات المحددة لكل بلد:

ألمانيا: خفض معدل ضريبة القيمة المضافة من 19 إلى 16 في المئة اعتبارًا من شهر يوليو 2020.

فرنسا: ضريبة خدمات رقمية جديدة بنسبة 3 في المئة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة الحالية البالغة 20 في المئة.

إيطاليا: ضريبة خدمات رقمية جديدة بنسبة 3 في المئة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة الحالية البالغة 22 في المئة.

المملكة المتحدة: ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة بنسبة 2 في المئة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة الحالية البالغة 20 في المئة.

وقدمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون القائمة الكاملة لتغييرات الأسعار لكل بلد مع توفر الأرقام المحدثة في قسم التسعير والتوافر في تطبيقاتي.

ويمكن للمطورين اختيار تحديث أسعار تطبيقاتهم لتعديل التغييرات الضريبية التي تؤثر في أرباحهم، كما يمكن تنزيل جداول فئات الأسعار المحدثة الآن.

وبمجرد أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ، سيتم تحديث قسم الأسعار والتوافر في تطبيقاتي، ويمكنك تغيير سعر تطبيقاتك وعمليات الشراء داخل التطبيق (من ضمنها الاشتراكات القابلة للتجديد التلقائي) في أي وقت في (App Store Connect).

وفي حال كنت تقدم اشتراكات، فيمكنك اختيار الحفاظ على الأسعار للمشتركين الحاليين.