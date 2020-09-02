آبل تواصل تحقيق نمو قوي في الأجهزة القابلة للارتداء

تواصل شركة آبل تحقيق نمو قوي في مجال الأجهزة القابلة للارتداء، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى النجاح المستمر لما يسمى بمنتجات الأجهزة القابلة للارتداء.

ووفقًا لبيانات جديدة من شركة أبحاث السوق آي دي سي (IDC)، فقد شحنت شركة آبل 23.7 مليون من منتجات (AirPods) و (Beats) خلال الربع الثاني من عام 2020.

وتقدر (IDC) أن آبل شحنت إجمالي 29.4 مليون جهاز قابل للارتداء خلال الربع الثاني من عام 2020، حيث تجمع بين فئة الأجهزة السمعية وساعة آبل الذكية (Apple Watch).

ويشكل هذا الرقم ارتفاعًا بالمقارنة مع رقم 23.5 مليون وحدة خلال الربع الثاني من عام 2019، أي بزيادة تزيد عن 25 في المئة.

وتمتلك شركة آبل إجمالاً الآن حصة 34.2 في المئة من سوق الأجهزة القابلة للارتداء، مما يشكل ارتفاعًا من حصة 31.1 في المئة في الربع السابق من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات من استبيان مؤشر شراء تكنولوجيا المستهلك الأمريكي الذي أجرته (IDC)، فإن إنفاق المستهلكين المبلغ عنه ذاتيًا في الولايات المتحدة على الأجهزة السمعية التي تم تصنيعها على مدار الربع وحتى شهر يوليو ارتفع بنسبة 7 في المئة مقارنة بمؤشر شهر أبريل.

وانخفض الإنفاق المماثل المبلغ عنه ذاتيًا على الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية بنحو الثلث.

وتشرح (IDC) كيف عانت الساعات وأساور المعصم، مثل (Apple Watch)، خلال الربع مقارنةً بالأجهزة السمعية.

وأقرت شركة آبل نفسها بأن مبيعات (Apple Watch) قد تأثرت سلبًا بإغلاق متاجرها للبيع بالتجزئة بسبب جائحة (COVID-19).

ومثلت الساعات وأساور المعصم 39.2 في المئة من إجمالي الشحنات، بانخفاض عن نسبة 46.8 في المئة في الربع الثاني من عام 2019.

وانخفضت شحنات هذه الأجهزة مجتمعة بنسبة 4.4 في المئة عن العام الماضي، وبلغت 33.7 مليون وحدة.

واكتسبت الشركات الكبرى – آبل وشاومي وهواوي – حصة وهيمنة بينما تكافح العديد من الشركات الآخرى لإقناع المستهلكين بأن هذه الأجهزة “يجب أن تمتلكها” أثناء الانكماش الاقتصادي.

ونما سوق الأجهزة القابلة للارتداء بالكامل بنسبة 14.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مع 86.2 مليون شحنة.

يذكر أن شركة فيتبيت (Fitbit) شهدت انخفاضًا في شحناتها بنسبة 29 في المئة في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، بينما شهدت هواوي نموًا هائلاً بنسبة 58 في المئة.