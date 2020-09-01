ZTE تعلن رسميًا عن Axon 20 5G .. أول هاتف مع كاميرا تحت الشاشة

أعلنت شركة (زد تي إي) ZTE اليوم الثلاثاء رسميًا عن هاتفها الذكي (أكسون 20 5جي) Axon 20 5G الذي يُعد أول هاتف ذكي تجاري في العالم مع كاميرا أمامية تحت الشاشة.

ويقدم الهاتف – الذي يأتي بسماكة 7.9 ملم ويزن 198 جرامًا – شاشة من نوع OLED بقياس 6.92 بوصات وبدقة 2,460×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد 20.5:9. وتحت الشاشة هناك حساس البصمة، والكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات خلفية؛ دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض 8 ميجابكسل، ودقة الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة 2 ميجابكسل، ودقة الرابعة 2 ميجابكسل وهي مخصصة لتصوير العمق.

ويحتوي Axon 20 5G معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G من شركة كوالكوم، وبفضل المعالج، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس. كما يحتوي الهاتف معالج الرسوميات Adreno 620.

ويقدم Axon 20 5G ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,220 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MiFavor 10.5 UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل.

وكانت الكاميرا الأمامية على مدى السنوات الماضية مصدر قلق لصانعي الهواتف، فقدمت بعض الشركات، ومنها شاومي و(زدي تي إي)، تقنية لجعل الكاميرا الأمامية مخفية تحت الشاشة، وليس ضمن قطع في الشاشة، أو ثقب في الشاشة، أو حتى منبثقة.

وقالت (زد تي إي): إن تقنية الكاميرا تحت الشاشة أصبحت ممكنة من خلال التفاعل بين خمس تقنيات أساسية، وهي:: مادة خاصة للشاشة، وشريحة مزدوجة للتحكم، ودائرة محرك فريدة، ومصفوفة بكسل خاصة، وخوارزمية تصوير ذاتية التطوير.

وأوضحت الشركة أن مادة العرض الجديدة تعمل على تحسين إدخال الضوء إلى الكاميرا الأمامية، في حين تحل الشريحة والدائرة مشكلات مزامنة الألوان والشاشات التقليدية عند استخدام الكاميرا تحت الشاشة. وتعمل مصفوفة البكسل الخاصة على تحسين البكسل لتحسين تناسق العرض، في حين تعمل الخوارزمية على تحسين وضوح الصور وتحسينه. وشارك المدير العام لمنتجات Axon لدى الشركة عينة من صور الكاميرا الأمامية في هاتف Axon 20 5G لإثبات نوعية الصورة الممكنة.