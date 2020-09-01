Zoom تتوقع أن تصبح مؤتمرات الفيديو روتينًا يوميًا

رفعت شركة مؤتمرات الفيديو (Zoom) توقعات إيراداتها السنوية بأكثر من 30 في المئة بعد أن تفوقت بشكل مريح على التقديرات ربع السنوية يوم أمس الإثنين حيث تقوم بتحويل المزيد من قاعدة المستخدمين المجانية الضخمة إلى اشتراكات مدفوعة.

وارتفعت أسهم (Zoom)، التي قفزت أربعة أضعاف هذا العام، بنسبة 9.3 في المئة.

وأصبحت منصات مؤتمرات الفيديو، التي كانت تستخدم في الغالب كبديل تكنولوجي للاجتماعات الشخصية، جزءًا حيويًا من الحياة اليومية هذا العام بسبب فيروس كورونا، سواء كان ذلك للعمل أو المدرسة أو التواصل الاجتماعي.

كما شهد منافسو (Zoom)، مثل (Teams) من مايكروسوفت و (Webex) من سيسكو، زيادة في الاستخدام.

وعندما ضرب الوباء في أوائل عام 2020، كانت (Zoom) ما تزال ناشئة نسبيًا بعد أن أسسها مسؤول تنفيذي سابق في شركة سيسكو، الذي أعلن علنًا عن وعد بجعل برامج مؤتمرات الفيديو أسهل في الاستخدام.

لكن سهولة الاستخدام جاءت مع مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان دفعت بعض العملاء إلى المنافسين في وقت سابق من هذا العام، ودفعت (Zoom) إلى الشروع بخطة مدتها 90 يومًا لمعالجة المشكلات.

وبدأت المنصة في اختبار التشفير من طرف إلى طرف لخدمتها في شهر يوليو، لكنها لم تنفذ هذه الميزة حتى الآن لمعظم المستخدمين.

كما أدت الزيادة في الاستخدام إلى إجهاد البنية التحتية للمنصة، مع بعض الانقطاعات الأسبوع الماضي حيث استأنفت المدارس في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة الدراسة تقريبًا.

ومنذ بداية الوباء، عملت شركة مؤتمرات الفيديو على تحويل كتلة المستخدمين المجانيين إلى عملاء يدفعون، وهو أمر مهم لأن الشركة تعتمد على كل من مراكز البيانات الخاصة بها وموفري الخدمات السحابية، مثل أمازون وأوراكل، لتقديم خدماتها، مما يعني أنه يجب أن تتحمل تكاليف المستخدمين المجانيين.

وقالت الشركة: إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 355 في المئة إلى 663.5 مليون دولار، متجاوزة متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 500.5 مليون دولار.

وارتفع إجمالي ربح شركة مؤتمرات الفيديو إلى 71 في المئة من 68 في المئة، لكنه لا يزال أقل بكثير من نطاق 80 في المئة الذي تعاملت معه الشركة قبل أن يتدفق المستخدمون المجانيون إلى الخدمة.

وقالت المديرة المالية لشركة (Zoom)، كيلي ستيكيلبيرج (Kelly Steckelberg): إن أرباح الشركة الإجمالية ستظل في النطاق نفسه مثل الربع الثاني المالي لبقية السنة المالية.

وأوضحت أن شركة مؤتمرات الفيديو كانت تعاني من معدلات إلغاء أعلى قليلاً من المتوسط ​​التاريخي، لكن تم أخذ المعدلات الجديدة في الاعتبار في توقعات الشركة.