Realme تعلن عن أرخص هاتف 5G في العالم

أعلنت شركة (ريلمي) Realme اليوم الثلاثاء عن ثلاثة هواتف جديدة داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G، وهي: (ريلمي إكس7) Realme X7، و(ريلمي إكس7 برو) Realme X7 Pro، وهما من الفئة المتقدمة المواصفات، والهاتف الثالث هو (ريلمي في3) Realme V3، وهو من الفئة المنخفضة المواصفات.

ويحتوي هاتف Realme X7 معالجًا ثماني النوى هو Dimensity 800U المصنوع بتقنية 7 نانومتر مع تردد 2.4 جيجاهرتز، ويأتي المعالج مع معالج الرسومات Mali-G57. كما يحتوي الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR4X بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

وتأتي شاشة الهاتف من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع ثقب للكاميرا الأمامية في الزاوية العليا اليسرى بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5.

وعلى ظهر Realme X7، هناك أربع كاميرات دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الثانية المخصصة للتصوير العمق 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.3، وتأتي الثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير اللونين الأبيض والأسود، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

ويحتوي الهاتف – الذي يزن 175 جرامًا ويأتي بسماكة 8.1 ملم – بطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقينة الشحن السريع باستطاعة 65 واط عن طريق منفذ USB-C. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويتوفر Realme X7 باللونين الأزرق، والأبيض، بالإضافة إلى تصميم متدرج اللون. ويبدأ سعر الهاتف في الصين من 265 دولارًا أميركيًا. وسيُطرح اعتبارًا من 7 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويشترك هاتف Realme X7 Pro مع Realme X7 في العديد من المواصفات، مثل: نوع الشاشة ودقتها، بالإضافة إلى مواصفات الكاميرات الأمامية الخلفية.

وتأتي شاشة الهاتف بقياس 6.55 بوصات مع دعم معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز. وهو يحتوي معالجًا من نوع Dimensity 1000+ مع معالج الرسومات Mali-G77، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

وتدعم بطارية Realme X7 Pro التي تأتي بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة الشحن باستطاعة 65 واط. ويمتاز الهاتف بوجود غرفة بخار تقول الشركة: إنها تُقلل درجة حرارة الجهاز بمقدار 10 درجات.

وسيتوفر الهاتف بسعر يعادل 320 دولارًا أميركيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 350 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 470 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

أما الهاتف الثالث Realme V3 فهو يمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس مع أنه ينتمي إلى الفئة المنخفضة، وهو يُعدل أرخص هواتف 5G في السوق حتى الآن، إذ يبدأ سعره من 146 دولارًا أميركيًا فقط، وهو يأتي مع معالج Dimensity 720 من شركة ميدياتك.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل. كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت.

ومع أنه من الفئة المنخفضة، إلا أن سعة بطاريته أعلى من الهاتفين الآخرين، إذ تبلغ سعة بطاريته 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ودقة الثانية والثالثة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لكل منهما، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويأتي هاتف Realme V3 باللونين الأبيض والأزرق، وبسعر يعادل 146 دولارًا لخيار 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 205 دولارات لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 235 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.