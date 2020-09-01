يُعتبر استخدام خدمات (الشبكات الخاصة الافتراضية) VPN هو الحل الأمثل لاستخدام الإنترنت دون القلق بشأن أمان بياناتك، حيث تنشئ خدمة VPN مسارًا افتراضيًا مشفرًا بين جهازك والخادم الذي تحاول الاتصال به، مما يجعل من المستحيل معرفة أي شيء تكتبه، كما تخفي عنوان IP الخاص بك لحماية هويتك، مما يتيح لك تصفح الويب دون قيود.



توجد العديد من خدمات VPN في السوق، حيث انتشرت هذه الخدمات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبذلك قد يكون اختيار أفضل خدمة VPN تناسب احتياجاتك أمرًا صعبًا، لذلك سنستعرض اليوم 5 خدمات قوية، وكل منها متاح بخصم رائع لفترة محدودة.

صُنفت بعض هذه الخدمات من بين أفضل خدمات VPN في عام 2020 وفقًا لموقع (vpnmentor)، وذلك بحسب عدة عوامل تشمل: السعر والأمان وعدد الخوادم المتاحة، وسهولة التسجيل، والوصول عن بُعد، وحدود النطاق الترددي وعنوان IP المخصص والديناميكي، ودعم العملاء.

إليك 5 خدمات VPN لحماية بياناتك وتعزيز خصوصيتك مع خصومات رائعة:

1- خدمة NordVPN:

تتميز خدمة (NordVPN) بشبكة واسعة من الخوادم؛ حيث يوجد لديها أكثر من 3521 خادمًا في أكثر من 61 دولة في جميع أنحاء العالم، كما تدعم مجموعة متنوعة من بروتوكولات الحماية، مثل: OpenVPN، و IKEv2 IPSec، و (SSL-based 2048-bit)، و WireGuard.

توفر لك خطة الاشتراك في خدمة (NordVPN) إمكانية حماية ما يصل إلى 6 أجهزة في الوقت نفسه، كما تعمل الخدمة على مختلف أنظمة التشغيل، وتتميز بالتصميم الرائع، وواجهة المستخدم البسيطة، حيث تُصنّف الميزات بدقة، ويمكن الوصول إليها بسهولة.

وتوفر لك اتصالات عالية السرعة لبث الفيديو والوصول إلى المحتوى، كما تدعم ميزة تغيير موقعك تلقائيًا بمجرد انقطاع اتصال VPN، لذلك لا يُكشف عن أي بيانات لك.

تبلغ تكلفة الاشتراك لمدة عامين في خدمة (NordVPN) ما يصل إلى 286 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها بخصم 68% أي بسعر 89 دولارًا فقط.

2- خدمة Surfshark VPN:

قد تضطر إلى الاختيار بين السرعة والخصوصية عندما تتصفح الإنترنت باستخدام إحدى خدمات VPN؛ ولكن بفضل خدمة (Surfshark VPN) لن تضطر إلى ذلك، حيث تتميز بشبكة كبيرة الخوادم تصل إلى أكثر من 500 خادم مزودة بخدمات (torrent) واتصال بيانات غير محدود؛ مما يتيح لك الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديك بسرعة فائقة في أي مكان.

باعتبارها شبكة VPN الوحيدة التي توفر اتصالات متزامنة غير محدودة، فهي تتيح لك حماية عدد غير محدود من الأجهزة، وكذلك التصفح بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي، كما تعمل ميزة (CleanWeb) على حظر الإعلانات، وحمايتك من التتبع والبرمجيات الضارة، ويمكنك الاطلاع على كافة ميزات خدمة (Surfshark VPN) في هذا المقال.

تبلغ تكلفة الاشتراك لمدة 3 سنوات في خدمة (Surfshark VPN) ما يصل إلى 430 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها بخصم 83% أي بسعر 68.99 دولارًا فقط.

3- خدمة Encrypt.me:

تعتبر (Encrypt.me) من أهم خدمات (VPN) الموثوقة والآمنة في السوق، حيث توفر طريقة سهلة لحماية بياناتك عبر الإنترنت، وتصفح الويب دون قيود، وتعمل على تشفير نشاطك عبر الإنترنت، وتسمح لك بتوجيه زيارات المواقع إلى خوادم مختلفة لإخفاء مكانك.

تدعم هذه الخدمة مجموعة متنوعة من بروتوكولات الحماية، مثل: OpenVPN، وبرتوكول IKEv2 IPSec، بالإضافة إلى توفير خدمة DNS ذكية تقريبًا لأي جهاز متصل بالإنترنت. وتتوفر خوادمها في 43 دولة حول العالم، مما يتيح لك الوصول بسهولة إلى مئات المواقع المقيدة جغرافيًا.

تبلغ تكلفة الاشتراك لمدة 3 سنوات في خدمة (Encrypt.me) ما يصل إلى 299 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها بخصم 66% أي بسعر 99.99 دولارًا فقط.

4- خدمة Ivacy VPN:

تتيح لك خدمة (Ivacy VPN) الاتصال بالإنترنت مع توفير أقصى قدر من الخصوصية والأمان، حيث تقدم لك مجموعة متنوعة من بروتوكولات التشفير وأدوات الحماية من الفيروسات، كما توفر لك سرعة غير محدودة؛ حتى تتمكن من الاستمتاع بالمحتوى بشكل أسرع، كما تعمل الخدمة على جميع أنظمة التشغيل.

يتيح لك الاشتراك في خدمة (Ivacy VPN) حماية 10 أجهزة، مع تسجيلات دخول متزامنة. بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى التي يمكنك الاطلاع عليها في هذا المقال.

تبلغ تكلفة الاشتراك مدى الحياة في خدمة (Ivacy VPN) ما يصل إلى 1194 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها بخصم 98% أي بسعر 39.99 دولارًا فقط.

5- خدمة KeepSolid VPN:

تدعم خدمة (KeepSolid VPN) مجموعة متنوعة من بروتوكولات الحماية، مثل: OpenVPN و IKEv2 IPSec، و KeepSolid WISE. وتتميز الخدمة بشبكة رائعة من الخوادم؛ حيث يوجد لديها أكثر من 500 خادم في أكثر من 80 موقعًا في جميع أنحاء العالم. وتتيح لك تصفح الإنترنت بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي.

تبلغ تكلفة الاشتراك مدى الحياة في خدمة (IKeepSolid VPN) ما يصل إلى 199 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها بخصم 80% أي بسعر 39 دولارًا فقط.

كما يمكنك الاشتراك مدى الحياة في الحزمة التي تتضمن خدمتي (KeepSolid VPN)، و (KeepSolid SmartDNS) مما يتيح لك الحصول على أقصى درجات الأمان والخصوصية أثناء تصفح الإنترنت، والوصول إلى جميع منصات البث المفضلة لديك من أي مكان في العالم، دون أي تأخير، مع خصم 86%.

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