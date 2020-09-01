4 أسباب تجعل جهاز Chromebook أفضل من جهاز آيباد

يختلف الحاسب الذي نعرفه اليوم كثيرًا عما كان عليه قبل بضع سنوات فقط، حيث يتم استبدال أجهزة الحاسب المحمولة الكبيرة الضخمة بأجهزة لوحية قابلة للتحويل، وفي عام 2020، هناك اثنان من أكثر أجهزة الحاسب شيوعًا في السوق هما أجهزة Chromebook وأجهزة آيباد.

نحن من كبار المدافعين عن أجهزة Chromebook حول هذه الأجزاء، ولكن بقدر ما نحبهم، سنكون أول من يقول إن تشكيلة آيباد من آبل لها بعض الفوائد الرئيسية الخاصة بها، واليوم سنضع أجهزة Chromebook وآيباد جنبًا إلى جنب لمعرفة نقاط القوة والضعف في كل منهما.

لماذا يعتبر جهاز Chromebook أفضل من جهاز آيباد؟

التكلفة:

بخلاف نظام التشغيل (iOS)، يعد (Chrome OS) نظام تشغيل مفتوح المصدر، مما يعني أنه يمكن لمجموعة من الشركات المختلفة استخدامه لإنشاء مجموعة متنوعة من أجهزة Chromebook المختلفة بخيارات أسعار لا حصر لها.

لوحة المفاتيح:

يمكن لمعظم أجهزة آيباد بما في ذلك (iPad Air) و(iPad Pro) وآيباد من الجيل السابع الأساسي، الاتصال بملحقات لوحة مفاتيح آبل الرسمية التي تحولها إلى شكل يشبه الحاسب المحمول، ومع ذلك لا يزال جهازًا لوحيًا به ملحق لوحة مفاتيح وليس حاسب محمول حقيقي.

في حين أن معظم أجهزة Chromebook تقدم تصميم الحاسب المحمول التقليدي، والعديد منها 2 في 1، بمعنى آخر، يمكنك استخدامه كجهاز حاسب محمول عندما تحتاج إلى كتابة رسالة بريد إلكتروني طويلة، ولكن عندما يحين وقت الاسترخاء ولعب بعض الألعاب، يمكن طي الشاشة التي تعمل باللمس بالكامل، ويتحول جهاز Chromebook إلى الشكل الذي يناسبك.

استخدام الماوس واللمس للتنقل:

بالتخلص من هذه النقطة، تحقق أجهزة Chromebook فوزًا آخر فيما يتعلق بكيفية التنقل، ونظرًا لأن أجهزة Chromebook متاحة كأجهزة حاسب محمولة وأجهزة لوحية، يمكنك اختيار التفاعل معها إما من خلال لوحة التتبع أو الماوس أو الإدخال باللمس، ولا تسمح لك هذه المرونة المضافة فقط باستخدام Chromebook بالطريقة التي تريدها بالضبط، ولكن غالبًا ما يكون استخدام الماوس هو الأفضل والأكثر إنتاجية لمهام محددة، وكذلك اختصارات لوحة المفاتيح القوية المتاحة لنظام التشغيل.

جهاز آيباد تمثيل لتجربة شاشة تعمل باللمس بنسبة 100 في المئة، لكن نظام (iOS 13) أضاف دعمًا للماوس، ولكن تظل الحقيقة أنك ما زلت تتفاعل مع نظام تشغيل مبني على اللمس وليس أكثر.

تحديثات البرامج وتصحيحات الأمان:

يأتي (ChromeOS) مع الكثير من الفوائد، ولكن يجب أن تكون إحدى الميزات المفضلة هي الطريقة التي يتعامل بها مع تحديثات البرامج.

على عكس أجهزة الحاسب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز أو أجهزة ماك بوك أو حتى آيباد، لا يتعين عليك تنزيل التحديثات وتثبيتها على جهاز Chromebook يدويًا، لأنه يتم تنزيلها تلقائيًا في الخلفية.