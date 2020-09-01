وريث سامسونج يواجه الاتهامات من جديد

وجه ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء الاتهام إلى جاي واي لي (Jay Y. Lee)، وريث سامسونج.

وتتمحور الاتهامات بشأن مزاعم الاحتيال المحاسبي والتلاعب في أسعار الأسهم فيما يتعلق بعملية اندماج 2015، مما وجه ضربة جديدة لرئيس واحدة من أكثر الشركات قيمة في آسيا.

وتم اتهام وريث سامسونج، الذي قضى بالفعل عقوبة بالسجن في قضية منفصلة، و 10 مدراء تنفيذيين حاليين وسابقين آخرين في شركة سامسونج بشأن الاندماج المثير للجدل لشركتين تابعتين لشركة سامسونج، مما ساعد لي في السيطرة بشكل أكبر على الشركة الأساسية في المجموعة، سامسونج للإلكترونيات.

وتمهد لائحة الاتهام الطريق أمام وريث سامسونج للخضوع للمحاكمة بشأن هذه المزاعم، ولن يتم احتجازه لأن محكمة في سيول رفضت طلبًا من المدعين في شهر يونيو لإصدار مذكرة توقيف.

لكن المحكمة قالت: إن المدعين حصلوا على ما يبدو على قدر كبير من الأدلة وكان من المناسب إحالة القضية إلى المحاكمة.

ويأتي القرار في الوقت الذي يحشد فيه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن (Moon Jae-in) الشركات الكبرى خلال فترة الركود التي سببتها جائحة (COVID-19)، ووسط الشعور العام الذي قد يكون أكثر اهتمامًا بالسيطرة على المرض وإحياء سبل العيش المتقلصة أكثر من معاقبة وريث العائلة التي تهيمن على الاقتصاد.

وقال ممثلو الادعاء في بيان: إن التهم الموجهة إلى لي تشمل ممارسة المعاملات غير العادلة والتلاعب بأسعار السوق بموجب قانون أسواق رأس المال، وخرق الثقة أثناء سير العمل، والكشف الكاذب والاحتيال المحاسبي بموجب قانون التدقيق الخارجي.

وقال لي بوك هيون (Lee Bok-hyun)، كبير المدعين في مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية: لقد أخذنا في الاعتبار خطورة القضية، التي عرقلت نظام سوق رأس المال.

ونفى محامو وريث سامسونج المزاعم في بيان، ووصفوا لائحة الاتهام بأنها غير عادلة، لكنهم قالوا: إن المتهمين سيشاركون بضمير حي في المحاكمة.

وكان يُنظر إلى اندماج الشركات التابعة (Samsung C&T) و (Cheil Industries) بقيمة 8 مليارات دولار في عام 2015 على أنه مفتاح لزيادة سيطرة لي على المجموعة المترامية الأطراف، وقال النقاد: إن عملية الاندماج أضرت بمصالح المستثمرين الأقلية.

كما زعم ممثلو الادعاء أن لي والمديرين التنفيذيين الآخرين لشركة سامسونج تواطأوا لتضخيم أصول شركة (Samsung BioLogics) لتجنب الانتقادات بأن الاندماج قد تم الاتفاق عليه بشروط مواتية لمساهمي شركة (Cheil Industries)، التي يعتبر لي المساهم الأكبر فيها، وكانت شركة (Cheil Industries) مساهمًا رئيسيًا في (Samsung BioLogics).

وقرر المدعون توجيه الاتهام إلى وريث سامسونج بالرغم من عدم توصية لجنة مستقلة في شهر يونيو بمثل هذا الإجراء.

وأثار قرار اللجنة، التي تتألف في الغالب من خبراء غير ماليين، انتقادات من بعض المشرعين والخبراء الذين أثاروا مخاوف من أن نظام اللجان يمكن أن يساء استخدامه بواسطة الأثرياء والأقوياء في البلاد.

وسُجن لي، نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات التي تبلغ قيمتها السوقية 311 مليار دولار، لمدة عام تقريبًا حتى إطلاق سراحه في شهر فبراير 2018، بسبب دوره في فضيحة رشوة.