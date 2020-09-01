مقارنة بين هاتفي سامسونج Note 20 و Note 10.. هل يستحق الأمر الترقية؟

في النصف الثاني من كل عام تطلق سامسونج أحدث هواتفها في سلسلة (جالاكسي نوت) الرائدة ذات الشعبية الكبيرة، وهذا العام أطلقت هاتفين جديدين، هما: (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، و(جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 اللذان يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، بدلاً من ثلاثة هواتف واحد منها فقط يدعم شبكات 5G كما رأينا في هواتف (Note 10) العام الماضي.

يتضمن هاتف سامسونج (Note 20) الأصغر لهذا العام بعض الترقيات البسيطة جدًا – مقارنة بهاتف (Note 10) الذي صدر في العام الماضي – كما أنه يأتي بسعر 1000 دولارٍ، في حين يضم هاتف (Note 20 Ultra) الأكبر أفضل تصميم وشاشة وكاميرات وغير ذلك الكثير، ولكنه يأتي بسعر 1300 دولارٍ.

سواء كنت تتساءل هل يمكنك توفير بعض المال عن طريق شراء هاتف العام الماضي، أو تحاول تحديد هل هاتف سامسونج (Note 20) الجديد يستحق الترقية، فسوف تساعدك هذه المقارنة على حسم القرار.

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج Note 20 و Note 10:

التصميم:

يقدم هاتف سامسونج (Note 20) أكبر تغيير في سمات التصميم المميزة لسلسلة هواتف (جالاكسي نوت ) في الآونة الأخيرة. فبدلاً من أن يأتي بتصميم من الزجاج أو السيراميك كما كان الحال في هاتف (Note 10) والإصدارات السابقة، استخدمت سامسونج مادة بلاستيكية مصنوعة من (البولي كربونات)، تُطلق عليها اسم (glasstic)، من المفترض أن تكون شبيهة بالزجاج وتوفر مظهرًا وملمسًا أفضل من البلاستيك التقليدي.

وبالطبع؛ لا يُعد البلاستيك هو المادة التي يتوقعها المستخدمون عندما يفكرون في شراء هاتف رائد يصل سعره إلى 1000 دولارٍ، لكن سامسونج تبرر الأمر بأن هذه المادة أكثر متانة من الزجاج – وهذا سيتوقف على الاختبارات العملية للهاتفين – كما أنها تسمح بالشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى أن الإطار الخارجي مصنوع من المعدن.

بالإضافة إلى ذلك، تخلت سامسونج في هاتف (Note 20) عن الشاشة المنحنية، وقدمت شاشة مسطحة مع حافات أكبر قليلًا حول الشاشة، وهو أول هاتف في سلسلة جالاكسي نوت يأتي بشاشة مسطحة تمامًا منذ سنوات. كما قامت في الجهة الخلفية بتمديد إطار الكاميرا إلى مستطيل لاستيعاب المزيد من العدسات، على الرغم أنها لم تضيف عدسات أكثر عن هاتف (Note 10).

في حين يأتي هاتف (Note 10) بتصميم نحيف من الزجاج المغطي بطبقة من زجاج Gorilla 6، وإطار من المعدن، حيث يلتقي المعدن المصقول للغاية مع الزجاج المتين ليندمجا معًا بانسيابية تامة، مع حافات أقل في الأعلى والأسفل تجعل تجربة استخدام الهاتف بيد واحدة سهلة للغاية.

الشاشة:

يأتي هاتف سامسونج (Note 20) بشاشة من نوع (Super AMOLED Plus) مقاسها 6.7 بوصات، بدقة 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة 393 بكسلًا في البوصة الواحدة، مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 للحماية.

في حين يأتي هاتف (Note 10) بشاشة 6.3 بوصات بدقة 1080 × 2280 بكسلًا، من نوع Dynamic AMOLED، وبكثافة 401 بكسلًا في البوصة الواحدة، مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 للحماية

تتميز شاشة هاتف (Note 20) بأنها أكبر قليلًا كما أن نوعها (Super AMOLED Plus) يوفر سطوعًا أفضل بنسبة 25% من نوع (Dynamic AMOLED) في هاتف (Galaxy Note 10).

ولكن عند المقارنة لن تجد فرقًا كبيرًا بين الشاشتين حيث يقدمان ألوان وتفاصيل واقعية، وتباين عالٍ جدًا، كما أنهما تقتصران على معدل تحديث 60 هرتزًا فقط، لذلك ليس هناك فرق كبير في الشاشة يجعلك تفكر في قرار الترقية.

الكاميرا:

يضم الهاتفان الكاميرات نفسها تقريبًا، حيث إن الكاميرا الخلفية في كلاهما ثلاثية العدسات، الاختلاف الوحيد بينها في العدسة التليفوتوغرافية التي تأتي في هاتف (Note 20) بدقة 64 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3x، والتقريب الرقمي حتى (30 مرة) 30x، بينما تأتي في هاتف (Note 10) بدقة 12 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري حتى 2x، والتقريب الرقمي حتى (10 مرات) 10x فقط.

والكاميرا الأمامية هي نفسها في الهاتفين، أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل بفتحة f/2.2، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة (4K).

الأداء:

يعمل هاتف سامسونج (Note 20) بمعالج كوالكوم (سنابدراجون 865 بلس)، أو معالج سامسونج (Exynos 990)، وكلاهما يقدمان أداءً محسّنًا بنسبة تصل إلى 20% مقارنةً بالإصدارات السابقة، كما يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G.

بينما يعمل هاتف (Note 10) بمعالج كوالكوم (سنابدراجون 855) أو معالج سامسونج (Exynos 9825) وكلاهما يقدمان أداءً ممتازًا.

يشترك الهاتفان في ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، ولكن الاختلاف في مساحة التخزين الداخلية التي تأتي بسعة 128 جيجابايت في هاتف (Note 20) وبسعة 256 جيجابايت في هاتف (Note 10). مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية في الهاتفين.

البطارية ونظام التشغيل:

يعمل هاتف سامسونج (Note 20) ببطارية سعتها 4300 ميلّي أمبير/الساعة، أكبر بنسبة 23% من بطارية هاتف (Note 10) التي تصل سعتها 3500 ميلّي أمبير/الساعة، ولكن زيادة سعة البطارية ستجده شيء منطقي نظرًا لكبر مقاس الشاشة.

يدعم الهاتفان الشحن السريع، والشحن اللاسلكي السريع، والشحن اللاسلكي العكسي الذي يتيح شحن الأجهزة الأخرى من خلال الهاتف.

يعمل الهاتفان أيضًا بنظام التشغيل أندرويد 10 المُعتمد على واجهة المستخدم (One UI) من سامسونج، التي تتضمن العديد من الميزات الجديدة.

ولكن حتى وقت كتابة هذا المقال؛ يعمل هاتف سامسونج (Note 20) بإصدار (One UI 2.5) من واجهة المستخدم، بينما يعمل هاتف (Note 10) بإصدار (One UI 2.1)، لذلك هناك بعض الميزات الجديدة التي يتمتع بها هاتف (Note 20) مثل:

إصدار جديد من تطبيق (Samsung Notes) يدعم بعض الميزات الجديدة مثل: تحرير ملفات PDF وتحويلها بسهولة، حيث يمكنك إضافة الملاحظات، أو إدراج الصور أو تسجيل مقاطع صوتية، كما يمكنك تصديرها بتنسيقات مختلفة.

هناك أيضًا بعض التحسينات في قلم S Pen هذا العام، حيث أضافت سامسونج مجموعة من الإجراءات الجديدة تسمى (Anywhere Actions) التي تتيح لك عمل إيماءات صغيرة باستخدام S Pen للوصول لشاشة الهاتف الرئيسية، والتحديد الذكي والكتابة على الشاشة، وتسهيل التنقل والعرض بغض النظر عن التطبيق المستخدم.

تحديث خاصية (Samsung DeX) لتدعم الاتصال اللاسلكي.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه الميزات ستصل إلى هاتف (Note 10) في التحديثات المستقبلية لواجهة المستخدم ونظام والتشغيل، خاصة وأن سامسونج قد أعلنت عن خطط لتقديم تحديثات نظام التشغيل لمدة 3 سنوات إلى هاتف (Note 10) وبعض الهواتف الأخرى التي يمكنك الاطلاع عليها في هذا المقال.

النتيجة النهائية:

إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد قوي وبسعر مناسب في عام 2020، فيعد شراء سامسونج (Note 10) بدلاً من (Note 20) هو الخيار الأفضل. حيث ستحصل على هاتف يتميز بالتصميم الأنيق المصنوع من الزجاج، ويضم شاشة منحنية، بالإضافة إلى أنه هاتف صغير الحجم نسبيًا ويدعم قلم S Pen. وبالنسبة للكاميرات فهي متقاربة إلى حد كبير جدًا يصعب عليك التفريق بينها. وكل ذلك بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى 300 دولارٍ.

كما أن هاتف سامسونج (Note 20) لا يحتوي على شاشة ذات معدل تحديث مرتفع، ولكن أهم ميزة في هذا الهاتف هي المعالج الأحدث والأقوى الذي يدعم شبكات 5G، وبالنظر إلى أن هذه الشبكات لم تحظى بانتشار واسع حتى الآن، لا تعد هذه النقطة ذات تأثير كبير على قرار الشراء.

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إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Note 20 و Note 10: