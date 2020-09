مستخدمو PayPal يتعرضون لعمليات احتيال

تعرضت خدمة المدفوعات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم باي بال (PayPal) لعمليات احتيال متعلقة بالفاتورة.

وانتقل المستخدمون إلى منصة تويتر والمنتديات الأخرى للنشر حول حصولهم على طلب فاتورة إما من منظمة الصحة العالمية (WHO) بخصوص (COVID-19) أو من صندوق كاليفورنيا للإغاثة من حرائق الغابات.

وتبدو النظرة الأولية على الفاتورة الإلكترونية كمحاولة احتيال، ويشير سطر الموضوع إلى عبارة: “فاتورة لمساعدة المتضررين من حرائق كاليفورنيا”.

في حين أن نص الرسالة الإلكترونية يقول: ساعد المتضررين من حرائق كاليفورنيا عبر إرسال فاتورة بقيمة 35 دولارًا أمريكيًا، مع وجود زر عرض الفاتورة ودفعها ضمن البريد الإلكتروني.

وبالرغم من أن المنظمة المعنية ليست دائمًا منظمة الصحة العالمية – تم أيضًا انتحال هوية (GoDaddy) و (DirectRelief) – لكن نموذج البريد الإلكتروني العام يظل ثابتًا.

ووفقًا للمعلومات، فقد أقرت عملاقة المدفوعات عبر الإنترنت بهذه المشكلة، وقالت متحدثة باسم باي بال في بيان: نحن على علم بهذا ونعتقد أنه مخطط مشترك يستفيد من اسم العلامة التجارية.

وأضافت “نحن نأخذ كل حالة من المخططات الاحتيالية المحتملة على محمل الجد، وعملنا على إزالة الفواتير غير الصحيحة، والتأكد من أمان معلومات عملائنا.

وقالت المتحدثة في إشارة إلى التدابير الوقائية المعمول بها: بالإضافة إلى استخدام مجموعة من طرق الاكتشاف والتخفيف الاستباقية المعقدة، سنتخذ إجراءً سريعًا لحماية حساب عملائنا في حالة حدوث موقف مشابه.

ورفضت المتحدثة توضيح ما تتضمنه أدوات باي بال للكشف عن الاحتيال، كما أنها لم ترد على الأسئلة التي تسأل عن حواجز الحماية التي تمنع أي شخص من إرسال فاتورة.

ومن الجدير بالملاحظة أن البريد الإلكتروني للفاتورة كان في الواقع من باي بال ([email protected])، ويشهد المستخدمون فاتورة في انتظارهم ضمن لوحة معلومات باي بال.

ولم يُعرف بعد عن عدد المستخدمين المتأثرين بعملية احتيال الفاتورة، ومع ذلك، نشر مستخدم على منصة تويتر حول هذه المشكلة: هل حصل أي شخص آخر على فاتورة بقيمة 35 دولارًا أمريكيًا من منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة المدفوعات البالغة قيمتها السوقية 239.5 مليار دولار أنها استفادت من قوة منصتها لمعالجة 16 مليار دولار من المساهمات في عام 2019، من ضمنها أكثر من 10 مليارات دولار من المساهمات في الأعمال الخيرية، من أكثر من 40 مليون شخص على مستوى العالم.

وقالت باي بال في تقرير: إنها اتخذت خطوات لمساعدة أكثر من 24 مليون تاجر تأثروا بفيروس كورونا، من ضمنها التنازل عن رسوم معينة وتأجيل سداد قروض تجارية محددة.

Anyone else got a $35 invoice from @WHO on your @PayPal ? Why am I being force billed ? pic.twitter.com/066TD5D5fk

— Samir (@SamirDiwan) August 30, 2020