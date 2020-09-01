لماذا يجب عليك عدم استخدام تطبيق الرسائل النصية في أندرويد؟

قامت شركة جوجل بإطلاق تحديث جديد من تطبيق الرسائل النصية والدردشة الافتراضي في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد يدعم تقنية الرسائل القصيرة الجديدة (RCS)، حيث يعمل التحديث الجديد على تحويل التطبيق إلى منصة دردشة كاملة الميزات في مسعى منها للمنافسة مع تطبيق iMessage من آبل بالإضافة إلى تطبيقات الدردشة الشائعة الأخرى، مثل: واتساب وفيسبوك مسنجر.

ما هي رسائل RCS وكيف تعمل؟

قامت جوجل في التحديث الأخير لتطبيق الرسائل الافتراضي في نظام التشغيل أندرويد بتضمين الجيل الجديد من تقنية الرسائل القصيرة (SMS)، الذي يُعرف اختصاراً (RCS)، حيث دخلت جوجل في شراكة مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم وشركات صناعة الهواتف الذكية لتضمين هذه التقنية التي تقوم بالعديد من الوظائف الموجودة في تطبيقات الدردشة الشهيرة.

تشمل هذه الوظائف: معرفة متى يكتب الأصدقاء، أو عندما يقرؤون رسالتك، بالإضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة واستقبالها ومشاركة الملصقات والصور المتحركة، والرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو، ومشاركة المواقع الجغرافية، كما يمكنك أيضًا إرسال المدفوعات واستلامها باستخدام Google Pay.

ما هي المخاوف الأمنية عند استخدام تطبيق جوجل المحدث؟

بالرغم من ظهور العديد من التطبيقات التي تُسهل الدردشة بين الأصدقاء وتقدم ميزات رائعة، إلا أن تطبيقات الرسائل النصية القصيرة لا زالت تُحافظ على شعبيتها حتى الآن بتوفرها كتطبيق أساسي في جميع الهواتف الذكية بلا استثناء.

حيث تقدم آبل تطبيق iMessage لاستخدامه في إرسال الرسائل النصية واستقبالها بالإضافة إلى الوظائف الأخرى، مثل: إرفاق الملصقات أو الصور المتحركة، ولكن يبدو أن جوجل قد شعرت بالقلق بسبب أن التطبيق الافتراضي الذي تقدمه في نظام التشغيل لا يحتوي على ميزات قوية للتنافس مع تطبيق آبل أو أي تطبيق للرسائل النصية من الجهات الخارجية.

ومن ثم قامت بتحديث التطبيق الافتراضي مع تضمين العديد من الميزات التي تقرب المنافسة بينها وبين التطبيقات الأخرى، ولكن رسائل RCS في التطبيق لا تجعله مكافئًا لتطبيق iMessage من آبل أو واتساب أو Signal، حيث أن التطبيق مختلف تمامًا ولديه مشكلة أمنية قد تعرض خصوصيتك للخطر.

فالتطبيق المحدث لا يستخدم تقنية (التشفير من طرف إلى طرف) التي تُعتبر إجراءً أمنيًا ضروريًا لمنع لتشفير محتوى رسائل، حتي إذا وقع في الأيدي الخطأ لا يمكنهم قراءته. حيث قررت جوجل اعتماد بنية محدثة للرسائل القصيرة وذلك بالعمل مع شركات الاتصالات وضرورة توفر رقم هاتف لاستخدام رسائل RCS وبالرغم من أن رسالتك التي ترسلها ستكون مشفرة بين هاتفك وخوادم جوجل ولكن يمكن فك تشفير هذه الرسالة عند مرورها عبر خوادم شركات الاتصالات.

وهذا ما جعل شركة الأمن الرقمي (SRLabs) الألمانية تُحذر من أن تضمين رسائل RCS في تطبيق للرسائل القصيرة بشكل افتراضي في هواتف أندرويد دون اتباع نهج جديد للأمان قد يعرض معظم مستخدمي الهواتف المحمولة لخطر الوقع ضحايا لعمليات القرصنة.

ولكن تُشير بعض التقارير إلى أن جوجل تعمل على تطوير تحديث التطبيق لتضمين (تقنية التشفير من طرف إلى طرف) ولكن حتى تصل هذه الميزة بشكل رسمي للتطبيق، يجب عليك استخدام تطبيق دردشة يوفر لك الحماية والتشفير بالكامل، مثل: واتساب أو Signal.