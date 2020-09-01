كيف يمكنك استخدام ميزة المكتبات لتنظيم الملفات في ويندوز 10؟

انقر نقرًا مزدوجًا لتوسيع خيار المكتبات في الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط بزر الماوس الأيمن على المكتبة التي تريد إضافة مجلد إليها، ثم اختر (الخصائص) Properties من القائمة التي تظهر لك.

ضمن قسم (تحسين هذه المكتبة من أجل) Optimize this library for استخدم القائمة المنسدلة واختر نوع المحتوى الذي تخطط لتخزينه، وتشمل الخيارات:

العناصر العامة، والمستندات، والموسيقى، والصور، وملفات الفيديو.