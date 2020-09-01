كيف يمكنك إنشاء صور متحركة باستخدام هاتف آيفون بسهولة؟

في السابق إذا كنت تريد إنشاء (صورة متحركة) GIF كان يجب عليك الاستعانة ببرنامج تحرير صور احترافي لإنشاء صورة واحدة من سلسلة من الصور الثابتة، ولكن الآن كل ما تحتاج إليه هو هاتفك الذكي أو تطبيق تابع لجهة خارجية لإنشاء أي عدد من الصور المتحركة بسهولة.

كيف يمكنك إنشاء صورة متحركة باستخدام هاتف آيفون؟

1- استخدم ميزة Live Photo في تطبيق الكاميرا في آيفون:

يمكنك إنشاء صورة متحركة بسهولة باستخدام ميزة (Live Photos) في تطبيق الكاميرا في هاتف آيفون، حيث يمكنك تحويل الصورة الملتقطة الى صورة متحركة بسهولة، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا في هاتف آيفون.

تأكد من ضبط الكاميرا على وضع الصورة وتشغيل ميزة (Live Photo) وبمجرد تشغيلها سيظهر رمزها وهو عبارة عن ثلاث حلقات دائرية في أعلى الجهة اليمنى من شاشة الكاميرا.



أمسك هاتفك بثبات، ثم اضغط على زر الغالق وسيتم تشغيل ميزة Live Photos بشكل افتراضي.

لإضافة تأثيرات على الصورة المتحركة، افتح Live Photo واسحب لأعلى من الأسفل.

ستظهر لك ثلاث خيارات هي: Loop و Bounce و Long Exposure.

قم باختيار إما Loop أو Bounce لإنشاء الصور المتحركة.

سيقوم خيار Loop بتشغيل مقطع Live Photo التي تبلغ مدتها ثلاث ثوانٍ في حلقة دائرية.

أما خيار Bounce سيقوم بتشغيل مقطع فيديو Live Photo للأمام والخلف في حلقة دائمة.

بمجرد الانتهاء، يمكنك مشاركة الصورة المتحركة أو الاحتفاظ بها في هاتفك.

2- اختيار صور متحركة جاهزة في تطبيق الرسائل:

إذا لم تكن ترغب في إنشاء صورة متحركة فيمكنك البحث عن الصور المتحركة المضمنة في تطبيق الرسائل (iMessage) في هاتف آيفون والاختيار من بينها ومشاركتها مع جهة الاتصال مباشرة، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الرسائل في هاتف آيفون

أدخل جهة الاتصال أو اضغط على محادثة سابقة.

اضغط على خيار (البحث عن الصور) Find Images للبحث عن صورة متحركة معينة أو أدخل كلمة أساسية.

بمجرد العثور على الصورة المتحركة التي تريدها، اضغط عليها لإضافته إلى رسالتك.

اضغط على زر (الإرسال) Send لمشاركتها مع جهة الاتصال المحددة.

3- استخدام تطبيق Giphy:

يعتبر تطبيق Giphy من أبرز التطبيقات التي تتيح لك مشاركة الصور المتحركة من المكتبة الخاصة به أو إنشاء صور جديدة بسهولة، حيث يمكنك الاختيار من بين عدد لا يحصى من الصور المتحركة المجانية، أو يمكنك استخدام صورك الخاصة من مكتبة الصور في آيفون أو التقاط صورة جديدة أو مقطع فيديو وإضافة الملصقات المتحركة والنصوص والمرشحات وتأثيرات الواقع المعزز.

التطبيق متاح مجانًا لأجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.