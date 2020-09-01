كيف يؤثر فيروس كورونا على ميزانيات تكنولوجيا المعلومات في 2021؟

مع بدء التخطيط لميزانية تكنولوجيا المعلومات لعام 2021، ترى العديد من المؤسسات تأثير فيروس كورونا على الأولويات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والإنفاق التكنولوجي، وكان موضوع تأثير فيروس كورونا بالضبط على الميزانيات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والمكان الذي تخطط فيه الشركات لإنفاق أموالها التقنية هو موضوع استطلاع (TechRepublic Premium) الأخير.

تراوحت الأسئلة من كيفية تأثير أزمة فيروس كورونا على تخطيط الميزانية المالية 2021 والأولويات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات لمن يقدم التوصيات الأولية للعناصر في الميزانية، حيث تم التطرق إلى أسئلة أخرى حول النسبة المئوية من الميزانية الإجمالية للشركة المخصصة لتكنولوجيا المعلومات وأولويات الميزانية القصوى وكيف يمكن للبائعين مساعدة العملاء بشكل أفضل وغير ذلك الكثير.

في العام الماضي، كان 9 في المئة من المشاركين في الاستطلاع غير متأكدين من الميزانيات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، وارتفع هذا العدد إلى 20 في المئة من المشاركين هذا العام، علاوة على ذلك، قال ما يقرب من ثلثي المشاركين في الاستطلاع (62٪) إنهم سيقلصون الميزانيات لعام 2021 نتيجة لفيروس كورونا.

أولويات ميزانية تكنولوجيا المعلومات:

على غرار العام الماضي، ظل الأمن (17٪) والخدمات السحابية (16٪) من أهم أولويات الميزانية، لكن التكنولوجيا عن بُعد التي تمكن الموظفين من العمل من المنزل ستكتسب بالتأكيد قوة جذب في عام 2021، حيث صنفها 13 في المئة من المستجيبين على أنها أولوية قصوى.

وفيما يتعلق بكيفية تأثير كورونا على الأولويات، أفاد 26 في المئة من المستطلعين أنهم سينفقون المزيد على التقنيات التي تمكن الموظفين من العمل في المنزل، و 22 في سينفقون المزيد على الأمن، وقال 19 في المئة إن معظم الموظفين يعملون من المنزل بشكل دائم و 17 في المئة يؤجلون المشاريع الكبرى، كما قال 6 في المئة فقط من المستجيبين أن كورونا لم يؤثر على أي من أولويات تكنولوجيا المعلومات لشركاتهم.

يتخذ مديرو تكنولوجيا المعلومات قرارات ميزانية أقل مما كانت عليه في الماضي، صنف 54 في المئة في العام الماضي من المستجيبين مديري التكنولوجيا على أنهم أفضل صانعي قرار لميزانية تقنية المعلومات، ومع ذلك، يتخذ مديرو التكنولوجيا المعلومات قرارات متعلقة بالميزانية.

في عام 2020، أفاد غالبية المشاركين في الاستطلاع (76٪) أن ميزانيات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم تشكل 10 في المئة أو أقل من إجمالي إنفاق ميزانية مؤسساتهم.