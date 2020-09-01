كل ما تريد معرفته عن جهاز iPad Air 4 القادم من آبل

بينما يستمر جهاز (آيباد برو 2020) iPad Pro 2020 بقياس 12.9 بوصة، و(آيباد برو) بقياس 11 بوصة من آبل في نيل إعجاب الكثير من المستخدمين، إلا أن جهاز (آيباد آير) iPad Air لا يزال منذ إطلاقه للمرة الأولى في عام 2013 هو الجهاز المرغوب بشدة، وذلك لسعره المناسب مقارنة بالطرز الأخرى التي تُكلف ألف دولار أو أكثر.

إليك كل ما تريد معرفته عن جهاز iPad Air 4 اللوحي القادم من آبل:

تاريخ إطلاق جهاز iPad Air 4:

يٌعتبر التنبؤ بموعد إطلاق جهاز iPad Air 4 بناءً على تواريخ إطلاق الطرز السابقة أمرًا صبعًا بعض الشيء، ومع ذلك وفقًا لأحدث التقارير أظهرت أن شركاء سلسلة التوريد التابعين لشركة آبل أصبحوا يستعدون لإنتاج الجهاز مع التركيز على شحنه قبل نهاية هذا العام.

ومن ثم نجد أن تسريب المحلل الموثوق Ming-Chi Kuo قد يكون أقرب للدقة حيث ذكر أن الجهاز اللوحي الجديد من آبل سيتم إطلاقه في النصف الثاني من هذا العام 2020، لكنه لم يكن محددًا بشأن هل سيكون الجيل الثامن من جهاز آيباد (iPad 8th generation)، أم الإصدار القادم من جهاز iPad Air.

ومع ظهور العديد من الشائعات المتضاربة وعدم الاتساق في جدول إطلاق جهاز آيباد الجديد من آبل، فإن هذا يجعلنا غير متأكدين من التاريخ الدقيق لإطلاق الجهاز، ولكن من المتوقع أن يكون شهر مارس من العام القادم 2021 آخر موعد، لكننا لن نتفاجأ إذا رأينا آبل تعلن عن الجهاز في حدث شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم.

السعر:

منذ إطلاقه للمرة الأولى في عام 2013 احتفظ جهاز iPad Air بسعر ثابت يبدأ من 499 دولارًا، ولكن ظهر تسريب أن الطراز القادم سيأتي بسعر أقل من هذا الرقم، بينما ذكر تسريب آخر أن السعر الجديد قد يكون أعلى.

وبالرغم من أن آبل قد تقوم بتخفيض سعر الجهاز إلى أقل من 499 دولارًا وفقًا لأحد التسريبات الحديثة، إلا أنه من المنطقي ذكر أن آبل لن تُخفض أكثر من 20 دولارًا إلى 50 دولارًا للجهاز حتى لا تبدأ في التنافس مع جهاز آيباد إصدار 2019.

وذكرت تقرير آخر أيضا أن السعر المبدئي للجهاز قد يبدأ من 649 دولارًا، وفي حين أن هذا السعر قد يبدو باهظًا بعض الشيء، إلا أن المواصفات المتوقعة أن يأتي بها الجهاز قد تكون مبررًا لهذا السعر.

المواصفات:

اتفقت جميع التسريبات تقريبًا على أن جهاز iPad Air 4 القادم سيأتي بالعديد من المواصفات الموجودة في طراز iPad Pro، حيث من المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي بمنفذ USB بدلًا من منفذ Lightning، وشاشة بقياس 11 بوصة بدلًا من 10.5 بوصات.

وفيما يخص المعالج فقد ظهر تقرير يذكر أن الجهاز سيعمل بمعالج (A13 Bionic)، بينما ذكر تقرير آخر أن آبل تخطط لإصدار طراز بسعر أعلى سيحتوي على معالج (A14x Bionic) القوي، ووفقًا للتسريب نفسه فإن جهاز iPad Air 4 سيحتوي على عدسة واحدة واسعة الزاوية في الخلف، على عكس العدسة المزدوجة الموجودة في الطراز الحالي.

ومن المتوقع أيضا أن يأتي الجهاز مزودًا بموصل ذكي يتيح سهولة الاتصال بالملحقات، مثل: لوحة المفاتيح Magic Keyboard، بالإضافة إلى خيار إضافي من حيث سعة التخزين يبلغ 512 جيجابايت.

التصميم:

تماشياً مع زيادة حجم الشاشة، فإن التصميم العام للجهاز قد يكون مشابهًا لجهاز iPad Pro، فوفقًا لأحد التسريبات فقد ظهر أن جهاز iPad Air 4 سيأتي بحافات مشابهة لتلك الموجودة في طرز iPad Pro مع اختفاء مستشعر بصمات الأصابع في مقدمة الجهاز اللوحي.

وبينما افترضت بعض الشائعات أن آبل ستضمن مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة إلا أن التسريب السابق يُظهر أن مستشعر Touch ID مدمج في زر الطاقة الموجود في مكانه التقليدي في الزاوية العلوية من الجهاز اللوحي.