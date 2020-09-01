صانعو محتوى تيك توك يبيعون السلع عبر التطبيق

سيتمكن صانعو محتوى تيك توك قريبًا من بيع البضائع التي يصممونها مباشرةً إلى المعجبين عبر التطبيق نفسه.

ومن المفترض أن تطرح منصة التجارة لصناع المحتوى (Teespring) هذا التكامل قريبًا، ويتم اختباره حاليًا مع مجموعة محدودة من المستخدمين.

وشارك الآلاف من صناع محتوى تيك توك مع (Teespring) لبدء إيجاد سلع يمكنهم بيعها لمتابعيهم.

وقال كريس لامونتاني (Chris Lamontagne)، الرئيس التنفيذي لشركة (Teespring): إن الدمج يسمح لصانعي المحتوى بتصميم منتجاتهم الخاصة عبر (Teespring)، ودفعها مباشرةً إلى تيك توك، ومن ثم تمكين المعجبين من شراء المنتجات مباشرةً من خلال تيك توك.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لصناع المحتوى بيع سلعهم الخاصة مباشرةً من خلال تيك توك.

وهناك عدد من الأسئلة التي لا يزال فريق (Teespring) يحاول اكتشافها، من ضمنها صانعو محتوى تيك توك المؤهلون لاستخدام التكامل وكيف سيظهر رف التسويق في مقاطع الفيديو.

ويوجد رف (Teespring) لصانع المحتوى أسفل مقاطع الفيديو التابعة له مباشرةً ضمن يوتيوب، ويسمح تخطيط المنصة المملوكة لشركة جوجل بذلك.

ولا يزال لامونتاني وفريقه يختبرون كيفية ظهور تجربة التسوق الفعلية ضمن التطبيق، لكنه قال: إن الهدف هو إيجاد وظائف متجر كاملة داخل تيك توك.

ويمكن لأكثر من 7000 صانع محتوى لتيك توك في الولايات المتحدة الوصول إلى الإصدار التجريبي الخاص.

ووفقًا لبيان صحفي، سيكون بمقدورهم تصميم منتجات من بين 180 منتجًا مختلفًا بالإضافة إلى فرصة تصميم منتجات خاصة تكون فريدة تمامًا بالنسبة لهم.

وقال لامونتاني: استنادًا إلى الاتجاه الحالي نعتقد أن السلع غير القابلة للبس ستتفوق على الملابس بشكل أكبر بحلول هذا الوقت من العام المقبل.

وطالب صانعو محتوى تيك توك بإمكانية تحقيق الدخل من شعبيتهم لفترة من الوقت، ويشبه تيك توك إنستاجرام أكثر من يوتيوب عندما يتعلق الأمر بتحقيق الدخل.

ويمكن لصناع المحتوى تأمين صفقات مع العلامات التجارية للمشاركات الدعائية، لكن لا يوجد ما يعادل (Google AdSense)، التي تسمح لصناع المحتوى على يوتيوب بالحصول على جزء من عائدات إعلانات الفيديو.

وأطلق تيك توك صندوقًا مبتكرًا بقيمة 200 مليون دولار بهدف ضمان قدرة بعض الشخصيات على الحفاظ على نفسها ماليًا من خلال تيك توك فقط.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الدمج الكامل في شهر سبتمبر، وهناك قائمة انتظار بالأشخاص القادمين والهدف هو التأكد من أن كل صانع محتوى يريد بيع سلع يمكنه القيام بذلك.