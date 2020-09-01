صفقة اليوم.. احترف برنامج After Effects للرسوم المتحركة مع خصم 96%

الحزمة الشاملة لاحتراف برنامج (After Effects) للرسوم المتحركة The Ultimate Adobe After Effects Pro Bundle.

عدد الدورات: 5.

عدد الدروس: 266.

المدة: 30 ساعة.

يعتبر برنامج (أدوبي أفتر إفكتس) Adobe After Effects من أهم برامج المؤثرات البصرية وأكثرها شهرة على الإطلاق، فهو الركيزة الأساسية لصناعة السينما، ويعتمد عليه صانعو الأفلام السينمائية والعروض والبرامج المرئية بشكل أو بآخر. حيث يُستخدم في إضافة المؤثرات البصرية والخدع السينمائية والرسوم المتحركة والتراكيب في الفيديو.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف برنامج (After Effects) ابتداءً من الأساسيات التي تتضمن: التعرف على عناصر واجهة البرنامج، وجميع أنواع الإطارات الرئيسية لإنشاء الرسوم المتحركة، ومرورًا بالتعامل مع الأدوات المتقدمة لتتبع حركة أي شيء في الفيديو وإنتاج حركات واقعية، وانتهاءً بكيفية إنشاء تأثيرات بصرية واقعية (VFX) وليس رسومات متحركة فقط، وتنفيذ مشاريع رسوم متحركة عملية.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول كيفية استخدام برنامج (After Effects) في التصوير الفوتوغرافي، والتصميم لإنشاء محتوى مرئي مذهل، حيث ستتعلم كيفية الجمع بينه وبين برنامج فوتوشوب لتصميم رسومات مذهلة، وتحسين الصور من خلال تحسين الإضاءة وإضافة المؤثرات الخاصة.

وتضم دورة أخرى حول أفضل تقنيات الرسوم المتحركة في برنامج (After Effects) وكيفية تنفيذها وذلك من خلال تنفيذ 4 مشاريع رسوم متحركة حقيقية.

وهناك دورة أخرى حول كيفية استخدام برنامج (After Effects) في تحرير مقاطع الفيديو وإضافة الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وكيفية استخدام تقنيات الرسوم المتحركة التي يستخدمها المصممون لإنتاج تأثيرات بصرية واقعية (VFX) وليس رسومات متحركة فقط.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 995 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

After Effects for Graphic Design

After Effects for Photography

After Effects Motion Graphics Beast

After Effects CC: The Complete Adobe After Effects Course

Adobe After Effects: Motion Graphics

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