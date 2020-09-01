صفقة اليوم.. احترف التعامل مع العملات الرقمية المشفرة والبلوك تشين مع خصم 94%

- الدورة التدريبية الكاملة لاحتراف التعامل مع العملات الرقمية المشفرة والبلوك تشين
- عدد الدروس: 213.
- المدة: 23 ساعة.
- ستساعدك هذه الدورة التدريبية على تعلم كل ما تريد معرفته عن (العملات الرقمية المشفرة) cryptocurrencies، وعلاقتها بتقنية البلوك تشين، وكيف يمكنك البدء بتحقيق مكاسب كبيرة في سوق العملات المشفرة، حيث ستتعرف على مختلف العملات المشفرة والمحفظات، وكيفية تحليل إيجابياتها وسلبياتها، كما ستتعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية وتحديد إشارات الشراء والبيع، وغير ذلك.
- تغطي هذه الدورة أكثر من 10 عملات رقمية مشفرة، منها: Bitcoin، و Ethereum، و Ripple، و Litecoin، و Monroe، و Zcash، و Dash، و NEO، و Cardano، و Stellar. حيث ستتعرف على إيجابيات وسلبيات كل منها وكيفية البيع والشراء.
- ستتعرف أيضًا خلال الدروة على أكثر 5 محافظ رقمية شهرة لاستخدامها في تخزين عملاتك المشفرة، وكيفية إعداد واحدة، وما هي إيجابيات وسلبيات جميع أنواع المحافظ، وكيفية تحويل الأموال بينها. كما ستتعرف على أكبر الأخطاء التي يرتكبها المستثمرون الجدد في العملات الرقمية، وعمليات الاحتيال التي قد تتعرض لها، وكيفية إدارة المخاطر.
- ستتعرف أيضًا على تقنية البلوك تشين، وكيف يمكنك استخدامها لتأمين العملات الرقمية. كما توجد مقدمة حول عروض الطرح الأولي للعملات الرقمية ICO أو Initial Coin Offering، وكيفية استخدامها في جمع تمويلات للشركات.
- تضم هذه الدورة أيضًا جدول بيانات Excel شامل يحتوي على أكثر من 30 تمرينًا على Cryptocurrency لمساعدتك على تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول العملات المشفرة، سواء كنت مبتدئًا أو مستخدمًا محترفًا.
- تتضمن هذه الدورة جميع الأدوات التي تحتاجها لتكون ناجحًا في مجال العملات الرقمية المشفرة، وتستند بأكملها إلى المعرفة العملية الواقعية والخبرة وليس على النظريات. حيث يقدمها (كريس هارون) Chris Haroun – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Haroun Education Ventures)، وأستاذ إدارة الأعمال الحائز على العديد من الجوائز، والحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا (تخصص مالي)، و(مستثمر رأس مال مغامر) A venture capitalist استثمر في شركات العملات الرقمية المشفرة منذ عام 2013.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
199 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 11.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 94%.
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فيما يلي بعض المواضيع التي تتضمنها هذه الدورة التدريبية:
- The Future of Money & What is Blockchain?
- How to Take this Course (B=Beginner & A=Advanced Tracks) & Why Cryptocurrencies?
- PART 2: CRYPTOS Intro + Part 2.1 Bitcoin (Pros & Cons+Buying+Investing +Mining)
- PART 3: WALLETS Intro + Part 3.1 QR Codes (What, Why & How We’ll Learn Wallets)
- PART 4: EXCHANGES Intro + Part 4.1 GDAX (What, Why & How We’ll Learn Exchanges)
- PART 5.1: ICOs: Introduction to Initial Coin Offerings (ICOs)
- PART 5.2: ICOs: Doing Research on ICOs & Cryptos Not Mentioned in this Course
- PART 6: RESOURCES: Helpful Crypto. Links (More than 150 Great Free Resources)
- PART 7.1: PUTTING IT ALL TOGETHER: Creating Your Diversified Crypto Portfolio
- Congratulations!!! + Course Conclusion & Advanced Excel Dashboard Customization