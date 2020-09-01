صفقة اليوم.. احترف التعامل مع العملات الرقمية المشفرة والبلوك تشين مع خصم 94%

تغطي هذه الدورة أكثر من 10 عملات رقمية مشفرة، منها: Bitcoin، و Ethereum، و Ripple، و Litecoin، و Monroe، و Zcash، و Dash، و NEO، و Cardano، و Stellar. حيث ستتعرف على إيجابيات وسلبيات كل منها وكيفية البيع والشراء.