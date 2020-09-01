سامسونج تعلن عن سعر Galaxy Z Fold 2 وموعد طرحه

أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء عن تفاصيل جديدة عن هاتفها الذكي القابل للطي الرائد (جالاكسي زد فولد 2) Galaxy Z Fold 2 الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، إلى جانب هواتف سلسلة (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20.

وركزت الشركة الكورية الجنوبية في حدث اليوم على الكشف عن سعر، وموعد طرح الهاتف في الأسواق، وقالت: إن الهاتف سيُطرح بسعر 1,999,99 دولارًا أميركيًا في الولايات المتحدة، وسيبدأ الطلب الأولي عليه اعتبارًا من اليوم، على أن يبدأ شحنه اعتبارًا من 18 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتتمثل إستراتيجية سامسونج الكاملة مع (جالاكسي زد فولد 2) في إقناع المشترين المحتملين بأنها تغلبت على مشكلات التصميم الخاصة بالجيل الأول من الهاتف، وذلك مع شاشة زجاجية، ومفاصل أقوى، وحماية أفضل ضد الحطام.

ويأتي الهاتف الجديد خلفًا لهاتف Galaxy Fold من العام الماضي، وهو يمتاز بنظام كاميرا جديد، وشاشة خارجية أكبر، بالإضافة إلى جعل الكاميرا الأمامية داخل الشاشة.

ويعد (جالاكسي زد فولد 2) – الذي يتماشى في اسمه مع هاتفي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، و(جالاكسي زد فليب 5جي) Galaxy Z Flip 5G القابلين للطي – أول تحديث كبير من سامسونج لهواتفها القابلة للطي الرائدة، ويبدو أنه حصل على تحسين لعيوب هاتف العام الماضي.

وبدلًا من الشاشة الخارجية الصغيرة جدًا، يقدم (جالاكسي زد فولد 2) شاشة خارجية كبيرة بقياس 6.2 بوصات تغطي كامل واجهة الهاتف، مما يجعلها أكثر إفادة للمستخدمين، إذ تتيح الاستفادة من الهاتف دون الحاجة لفتحه. وجعلت سامسونج الشاشة الداخلية أكبر، إذ أصبحت بقياس 7.2 بوصات مع دعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهي تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 865 بلس) Snapdragon 865 Plus الذي يُعد الأحدث من كوالكوم. ويمتاز أيضًا بأنه يستخدم زجاجًا فائق الرقة لحماية الشاشة القابلة للطي، وهو يدعم ميزة Flex Mode الموجودة في هواتف (جالاكسي زد فليب).

وتقول سامسونج: إنها أعادت هندسة مفاصل الهاتف لزيادة متانته، وهي تتميز بما تسميه سامسونج (المكنسة)، التي تستخدم الألياف المرنة لتنظيف الغبار أو الرواسب من المفاصل لمنع تلف الشاشة.