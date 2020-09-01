سامسونج تعلن عن سعر حاسوبي Galaxy Tab S7 وموعد طرحهما

أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء عن سعر حاسوبيها اللوحيين الأحدث (جالاكسي تاب إس7) Galaxy Tab S7، و(جالاكسي تاب إس7 بلس) Galaxy Tab S7 Plus، وذلك بعد الإعلان عنهما في 5 شهر آب/ أغسطس المنصرم إلى جانب هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20.

وقالت عملاقة التقنية الكورية اليوم: إن الحاسوبين سيُطلقان في الأسواق اعتبارًا من 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، على أن يُفتح باب الطلب الأولي عليهما اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء؛ 2 أيلول/ سبتمبر 2020.

وأضافت سامسونج أن حاسوب (جالاكسي تاب إس7) بقياس 11 بوصة مع دعم شبكات (واي-فاي) Wi-Fi سيُباع بسعر يبدأ من 649.99 دولارًا أميركيًا. أما حاسوب (جالاكسي تاب إس7 بلس) فسيُباع بسعر يبدأ من 849.99 دولارًا مع دعم شبكات (واي-فاي).

ويأتي كلا الحاسوبين مع قلم إلكتروني، ولكن لمن يرغب بالحصول على لوحة مفاتيح، فإن سامسونج أطلقت خصمًا بنسبة 50% على سعر لوحة المفاتيح لمن يطلبها أوليًا مع الحاسوب، وفي العرض ستتاح لوحة المفاتيح بسعر 99.99 دولارًا، أما السعر الأصلي فهو 199.99 دولارًا، وذلك لحاسوب (جالاكسي تاب إس7)، أما لوحة (جالاكسي تاب إس7 بلس) فهي متاح في العرض بسعر 114.99 دولارًا، أما السعر الأصلي فهو 229.99 دولارًا.

يُشار إلى أن الحاسوبين يتوفران بطراز يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى طراز شبكات الجيل الرابع. ويبدأ سعر طراز 5G من (جالاكسي تاب إس7) من 849.99 دولارًا، أما سعر الطراز من (جالاكسي تاب إس7 بلس) فهو 1,049.99 دولارًا.

هذا؛ ويقدم (جالاكسي تاب إس7) شاشة من نوع LTPS TFT بقياس 11 بوصة وبدقة 2560×1600 بكسلًا، مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا. ويأتي الحاسوب اللوحي بسماكة 6.3 ملم، ويزن 500 جرام، وهو يدعم القلم الإلكتروني (إس-بن) S Pen الذي لا يتجاوز وزنه 8 جرامات.

ويحتوي الحاسوب – الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 – معالجًا ثماني النوى مصنوعًا بتقنية 7 نانومتر وبتردد 3.0 جيجاهرتز. كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وتأتي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، وهي تدعم التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وعلى ظهر الحاسوب، هناك كامرتان خلفيتان بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. ويأتي الحاسوب مع أربعة مكبرات صوت من شركة AKG، مع دعم تقنية الصوت (دولبي أتموس) Dolby Atmos.

ويحتوي (جالاكسي تاب إس7) بطارية بسعة هائلة قدرها 8,000 ميلي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واطًا عن طريق منفذ من نوع USB-C 3.2 Gen 1. هذا، وسيباع الشاحن الذي باستطاعة 45 واطًا أو 25 واطًا منفصلًا عن الحاسوب، الذي يأتي مع حساس للبصمة في زر جانبي.

ويشترك (جالاكسي تاب إس7 بلس) مع (جالاكسي تاب إس7) في التصميم، وبعض المواصفات، مثل: المعالج، والذواكر، والكاميرات، ومكبرات الصوت.

ويمتاز الحاسوب – الذي لا تتجاوز سماكته 5.7 ملم، ويزن 575 جرامًا – بأنه يقدم شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 12.4 بوصة، وبدقة 2800×1752 بكسل، مع دعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا. ولأن الشاشة من نوع Super AMOLED، فإن حساس البصمة يأتي تحت الشاشة، وليس في زر جانبي.

ويمتاز (جالاكسي تاب إس7 بلس) ببطاريته التي تأتي بسعة 10,090 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واطًا.