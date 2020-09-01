تيسلا تطلق برنامجًا لبيع الأسهم لجمع 5 مليارات دولار

كشفت شركة (تيسلا) Tesla اليوم الثلاثاء عن أكبر برنامج لها لمبيعات الأسهم الجديدة منذ تحولها إلى شركة عامة منذ عقد من الزمن، وذلك في مسعى منها للاستفادة من الاهتمام المتزايد بها في وول ستريت لجمع 5 مليارات دولار من شأنها تخفيف ضغوط الديون المستقبلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من سريان تجزئة الأسهم بنسبة 5 مقابل 1، وهي الأولى من تيسلا منذ طرحها العام الأولي قبل نحو عقد، كما تتبع الخطوة زيادة بنحو ستة أضعاف في قيمة أسهمها خلال العام الحالي.

وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية في بيان: إن عشرة بنوك كبرى، ومنها: (جولدمان ساكس وشركاه)، و(بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز)، و(سيتي جروب جلوبال ماركتس)، و(مورجان ستانلي وشركاه)، ستُجري عملية البيع، ولم تذكر موعدًا نهائيًا لاستكمالها.

وارتفع سهم الشركة الذي يحلق على ارتفاع عالٍ بنسبة 70٪ أخرى منذ الإعلان عن التقسيم في 11 آب/ أغسطس المنصرم، وكان يجري تداوله بأكثر من 2,000 دولار قبل إتمام التقسيم يوم الجمعة.

ومع بلوغ القيمة السوقية للشركة نحو 465 مليار دولار حاليًا، أصبحت (تيسلا) أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة في تموز/ يوليو، الأمر الذي رفع ثروة الرئيس التنفيذي (إيلون ماسك) الشخصية إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار.

وأكد ماسك مرارًا وتكرارًا للمستثمرين خلال العام الماضي أن تيسلا لن تحتاج إلى جمع المزيد من الأموال لمبادرات مكلفة، ومن ذلك: بناء أول مصنع أوروبي لها، وبناء مصنع جديد تم الإعلان عنه حديثًا بالقرب من مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية.

ومع ذلك، أعلنت الشركة بالفعل في شهر شباط/ فبراير الماضي عن خطط لجمع ملياري دولار في طرح أسهم. وقالت الشركة اليوم الثلاثاء: إنها تخطط لاستخدام عائدات الطرح لتعزيز ميزانيتها العمومية ولأغراض عامة للشركة.