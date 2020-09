بوكيمون جو تنهي دعمها للهواتف القديمة في أكتوبر

أرسلت شركة نيانتيك (Niantic) بيانًا ينص على أن لعبة بوكيمون جو (Pokemon GO) لن تعمل بعد الآن مع مجموعة معينة من الهواتف وأنظمة التشغيل بدءًا من شهر أكتوبر 2020.

وستشهد جميع الهواتف تحديثًا رئيسيًا للعبة بوكيمون جو (Pokemon GO) في شهر أكتوبر من عام 2020.

وفي ذلك الوقت، ستنهي (Niantic) دعم أندرويد 5 والإصدارات الأقدم، بالإضافة إلى (iOS 11) والإصدارات الأقدم.

وقال البيان: إذا كنت تمتلك (iPhone 6) أو (iPhone 5s) أو أي إصدار من الهاتف ظهر قبل (iPhone 5s) فلن تحصل على دعم من (Niantic) في المستقبل القريب للعبة (Pokemon GO).

وأضاف “قد تظل قادرًا على لعب (Pokemon GO) لفترة قصيرة بعد إصدار التحديث، لكن بمجرد انتهاء التحديث وطلب (Niantic) الوصول إلى (Pokemon GO)، فهذا يعني نهاية الطريق”.

وفي حال كنت تستخدم (iPhone 5) أو (iPhone 4s) أو (iPhone 4) أو (iPhone 3GS) أو (iPhone 3G) أو (iPhone) الأصلي للعب بوكيمون جو، فإن أيامك أصبحت معدودة.

وما لم يكن لديك نوع من التجاوز لجعل التطبيق يعتقد أنك تستخدم هاتفًا أحدث، فلن تتمكن من لعب (Pokemon GO).

وتقول شركة نيانتيك: يحتوي (iPhone 5S) و (iPhone 6) على 1 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي، ولا نريد كبح تطوير وتنفيذ الميزات للغالبية العظمى من اللاعبين الذين لديهم هواتف أكثر قوة.

ويختلف وضع أندرويد قليلًا، بحيث إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا تم إصداره لأول مرة في عام 2014، ولم يتلق أي تحديث كبير من جوجل منذ ذلك الحين، فلن يكون بإمكانك لعب بوكيمون جو.

وأصدرت شركة جوجل أندرويد 5 في شهر يونيو 2014، وعملت معظم الهواتف الذكية الرئيسية التي تم إصدارها بعد ذلك التاريخ مع أندرويد 5 حتى شهر أبريل 2015 عندما أصدرت جوجل أندرويد 6.

وفي حال اشتريت هاتفًا جديدًا بدءًا من صيف 2015، فمن المحتمل أنك ما تزال قادرًا على لعب لعبة Pokemon GO.

ولن تعمل اللعبة بدءًا من شهر أكتوبر 2020 مع نظام أندرويد 5 والإصدارات الأقدم.

ويؤثر هذا التغيير في نسبة صغيرة جدًا من اللاعبين النشطين يوميًا، إلا أنه لا يزال يمثل خسارة لأولئك الذين لا يريدون أو لا يستطيعون ترقية هواتفهم.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020