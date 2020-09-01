بايت دانس تستقطب المستخدمين إلى Resso

تعمل شركة بايت دانس (ByteDance) الصينية، مالكة تطبيق تيك توك (TikTok)، على جذب المستخدمين بهدوء لخدمة بث الموسيقى (Resso)، حيث تواصل توسيع وجودها الدولي بالرغم من الضغط الأمريكي المستمر.

ولدى التطبيق، الذي تم إصداره رسميًا في الهند وإندونيسيا في شهر مارس، الآن 15.2 مليون عملية تثبيت عبر (App Store) و (Google Play)، وذلك وفقًا لبيانات من (Sensor Tower).

ووصل التطبيق في الفترة من 1 أغسطس إلى 30 أغسطس إلى نحو 3.6 ملايين عملية تثبيت من المستخدمين لأول مرة حول العالم.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 64 في المئة عن 2.2 مليون عملية تثبيت شهدها التطبيق في الفترة من 1 يوليو إلى 30 يوليو.

وتُعد الهند بمثابة السوق الكبرى لتطبيق (Resso)، وتمثل 65 في المئة من إجمالي عمليات تثبيت التطبيق، بينما مثلت إندونيسيا 34 في المئة من عمليات تثبيت التطبيق.

وجاءت بقية التنزيلات من البرازيل، حيث تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر.

وتواصل بايت دانس الدفع من أجل النمو في أعمالها الدولية، وذلك بالرغم من الضغط الذي واجهته من الحكومة الأمريكية التي هددت بحظر تيك توك إذا لم تبيعه لشركة أمريكية بحلول 20 سبتمبر.

وقدمت مايكروسوفت وول مارت عرضًا للاستحواذ على تيك توك، إلى جانب عرض منافس منفصل من أوراكل.

ومع ذلك، فقد تعقدت الصفقة بسبب قيام الصين بتحديث قائمة التقنيات الخاضعة لقيود التصدير، من ضمنها بند قد يتطلب من بايت دانس الحصول على ترخيص من بكين قبل تصدير التكنولوجيا المرتبطة بتيك توك.

وقالت بايت دانس: إن الشركة ستلتزم بدقة بالقوانين.

ووصفت واشنطن تيك توك بأنه تهديد للأمن القومي وتزعم أن الشركة قد تنقل بيانات المستخدم الأمريكية إلى الصين، وهو ادعاء نفاه التطبيق مرارًا وتكرارًا.

وشهدت مشكلة تيك توك تنحي كيفن ماير (Kevin Mayer)، الرئيس التنفيذي السابق الذي تم تكليفه بقيادة توسع تيك توك الدولي، بعد بضعة أشهر فقط في الوظيفة.

ويُعد (Resso) بمثابة تطبيق بايت دانس المنافس لسبوتيفاي وآبل ميوزك، وتسعى الشركة الصينية وراء الأسواق الناشئة سريعة النمو.

وكانت الهند واحدة من أسواق تيك توك الكبرى، لكن تم حظر التطبيق في وقت سابق من هذا العام بسبب مشكلات أمنية مزعومة.

وتأمل بايت دانس أن يتمكن (Resso) من مساعدتها على استعادة الزخم في الهند بعد حظر تيك توك.

ويبدو أن سرعة تثبيتات (Resso) يمكن مقارنتها بمنافسه سبوتيفاي، إذ وصل عدد عمليات التثبيت في الأشهر الخمسة التي أعقبت إطلاق سبوتيفاي في الهند في شهر فبراير 2019 إلى 10.5 مليون مقارنة بعدد 9.8 مليون لتطبيق (Resso).

وحصل تطبيق سبويتفاي على 1.2 مليون عملية تثبيت في الأشهر الخمسة الأولى من إطلاقه في إندونيسيا في شهر مارس 2016، وتجاوز (Resso) ذلك مع 5 ملايين عملية تثبيت في الأشهر الخمسة التي تلت توفره هناك.