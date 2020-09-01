احصل على تصميم فيسبوك القديم باستخدام هذه الإضافة

لم يعد بإمكانك العودة إلى تصميم فيسبوك القديم ببساطة عن طريق النقر فوق الزر الموجود في قائمة الإعدادات، وإذا كنت من محبي المنصة ولكنك تكره التصميم الجديد الذي حصلت عليه فيمكنك تثبيت إضافة خاصة لمتصفح جوجل كروم تسمى (Old Layout) التي تعمل على تحويل منصة فيسبوك بطريقة سحرية، وتقوم باستعادة الشكل والشعور الذي كنت تستمتع به سابقًا.

للبدء، انتقل إلى (Old Layout) وقم بتثبيت الإضافة في متصفح جوجل كروم – قام الشخص ذاته الذي أنشأ هذه الإضافة بإنشاء (Social Fixer) التي تساعدك في تنظيم موجز الأخبار.

بمجرد تثبيت الإضافة، يجب أن تعود منصة فيسبوك تلقائيًا إلى مظهرها الكلاسيكي في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل المنصة.

أما بالنسبة لكيفية عملها، فقد فوجئت عندما وجدت أن الإضافة بسيطة جدًا في الواقع، حيث لا تستخدم هذه الإضافة مجموعة من معالجات (HTML) و (CSS) لتغيير كل شيء تم تحديثه على منصة فيسبوك إلى التصميم القديم.

وإذا كنت ترى أي رسائل غريبة حول تحديث متصفحك أثناء تصفحك للمنصة فتجاهلها.

ليس هناك ما يضمن أن هذه الحيلة الصغيرة ستعمل إلى الأبد، لذا استمتع بإضافة (Old Layout) بينما يمكنك ذلك، كما يمكنك دمج هذه الإضافة مع (Social Fixer) للحفاظ على المظهر القديم وتنظيم موجز خالٍ من الموضوعات التي تكرهها، حيث يتضمن ذلك كل المحتوى المدعوم المزعج على المنصة.

كما يمكنك أيضًا استخدام ملحق (Social Book Post Manager) المفيد لحذف المحتوى الخاص بك على فيسبوك قبل حذف حسابك من المنصة.

الجدير بالذكر أن منصة فيسبوك قد تمنع مشاركة الأخبار على منصاتها في أستراليا، حيث قالت اليوم إنها ستمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار على منصاتها، إذا أصبح الاقتراح بجعلها تدفع لوسائل الإعلام المحلية مقابل محتواها قانونًا، مما يصعد التوتر مع الحكومة الأسترالية.

وبموجب إصلاح الإنترنت الذي يراقب عن كثب في أستراليا، ستصبح الدولة أول من يجعل فيسبوك وجوجل تدفعان مقابل الأخبار التي يحصلان عليها من مقدمي الخدمات المحليين بموجب نظام على غرار نظام حقوق الكاتب.

وتخطط فيسبوك لحظر مشاركة الأخبار على حسابات المستخدمين الأسترالية، بدلاً من الدفع، مما يجعلها تصطف مع جوجل بشأن هذه المسألة، وتدفع احتمال التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بعيدًا عن متناول اليد.