إيلون ماسك ثالث أغنى شخص في العالم

تخطى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة (Tesla) وشركة (SpaceX) مارك زوكربيرج لصبح ثالث أغنى شخص في العالم، حيث أصبح صافي ثروة إيلون ماسك اليوم ما يقرب من 115.4 مليار دولار، وفقًا لمؤشر (Bloomberg Billionaires).

وهو الآن أكثر ثراءً من مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، الذي تبلغ ثروته 110.8 مليار دولار، ويأتي إيلون ماسك خلف مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس الذي يأتي في المرتبة الثانية والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس الذي يأتي في المرتبة الأولى حيث تجاوزت ثروته 200 مليار دولار.

ارتفعت ثروة ماسك وسط جائحة فيروس كورونا – وفقًا لبلومبرج – حيث نمت ثروته 87.8 مليار دولار هذا العام وحده، كما أدى تقسيم أسهم شركة (Tesla) إلى ارتفاع الأسهم بنسبة تصل إلى 12 في المئة، مما أدى إلى زيادة ثروة ماسك.

على الرغم من التراكم الهائل للثروة، فقد تحدث إيلون ماسك كثيرًا عن عدم اهتمامه بثروته الشخصية، ففي مايو، غرد ماسك أنه يريد بيع كل ممتلكاته المادية تقريبًا، وأنه لن يمتلك منزلًا، ومنذ ذلك الحين، ورد أنه وافق على بيع أربعة من ممتلكاته في لوس أنجلوس، والتي تم إدراجها بإجمالي 62.5 مليون دولار.

في وقت سابق من هذا العام، دافعت صديقة ماسك، الموسيقار غرايمز، عن ثروته في مقابلة مع رولينج ستون، حيث قالت إنه يعيد استثمار الأموال لجعل العالم مكانًا أفضل، وأضافت غرايمز إن ماسك يضع ثروته في البحث والتطوير لجعل العالم أفضل.

لا يبدو أن ماسك ينفق ببذخ مثل الرؤساء التنفيذيين المليارديرات الآخرين، حيث يبدو أن محفظته العقارية في لوس أنجلوس هي أكبر نفقاته الشخصية، كما تعهد إيلون ماسك بالتبرع بمعظم ثروته في حياته أو بعد مماته.

الجدير بالذكر أن شركة نيورالينك (Neuralink) التابعة لرائد الأعمال إيلون ماسك أجرت عرضًا توضيحيًا حيًا لتقنية الدماغ الحاسوبي. وأظهرت الشركة جهازًا بحجم العملة المعدنية بدون أسلاك، وأحضر الرئيس التنفيذي لشركة (Tesla) وسبيس إكس (SpaceX) ثلاثة خنازير. وعُرض على الجمهور إشارات عصبية في الوقت الفعلي من أحد الخنازير، الذي أطلق عليه ماسك اسم جيرترود (Gertrude)، ووفقًا لماسك، فإن جيرترود خضع لعملية الزرع لمدة شهرين تقريبًا.