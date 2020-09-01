إنفيديا تعلن عن بطاقات الرسومات المتطورة RTX 3090 و3080 و3070

أعلنت شركة إنفيديا Nvidia اليوم الثلاثاء عن سلسلة من بطاقات الرسومات المنفصلة القوية التي صممتها باستخدام تقنية الذاكرة من شركة (ميكرون) Micron، وستصنعها لها شركة سامسونج.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية: إن بطاقات الرسومات الجديدة: (جيفورس آر تي إكس 3090) GeForce RTX 3090، و(جيفورس آي تي إكس 3080)، و(جيفورس آي تي إكس 3070) ستعمل على تحسين رسومات ألعاب الفيديو مع ضعف الأداء، وتقريبًا ضعف كفاءة الطاقة مقارنةً بالإصدارات السابقة.

وعملت إنفيديا منذ مدة طويلة مع مجموعة متنوعة من مصنعي الرقائق لتصنيع أجهزتها، وحديثًا اعتمدت على شركة TSMC التايوانية للحصول على رقائقها الأكثر تقدمًا.

وستصنع سامسونج بطاقات (جيفورس) GeForce الجديدة من خلال عملية تصنيع الرقائق بدقة 8 نانومتر بدلًا من أحدث عملية بدقة 5 نانومتر. ومع ذلك، قال مسؤولو إنفيديا: إنهم عملوا مع سامسونج لتخصيص العملية بحيث تكون رقائق إنفيديا أسرع بنحو 10٪ من رقائق سامسونج الأخرى المصنعة بتقنية 8 نانومتر ذاتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (جنسن هوانج) للمستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف الشهر الماضي؛ موضحًا سبب عدم استخدام الشركة لأحدث تقنيات صناعة الرقائق: “إن تقنية العمليات هي أكثر تعقيدًا بكثير من الرقم. أعتقد أن الناس قاموا بتبسيط الأمر إلى مستوى سخيف تقريبًا”.

وتستخدم رقائق إنفيديا عددًا من التقنيات لتعزيز أداء الرسومات، مثل: استخدام معالج الذكاء الاصطناعي لعمل تنبؤات بشأن كيفية تحرك أشعة الضوء في المشهد بدلًا من حساب كل شعاع يدويًا. وتستخدم الرقائق الأحدث أيضًا تقنية الذاكرة التي طورتها شركة (ميكرون) منذ عام 2006، والتي تسمى GDDR6X لمضاعفة كمية البيانات التي يمكن معالجتها في رقائق إنفيديا.

وقال (توم إيبي) – نائب الرئيس الأول والمدير العام لوحدة أعمال الحوسبة والشبكات في (ميكرون): “على عكس الذاكرة التقليدية، تتمتع GDDR6X بمعدلات بيانات لا مثيل لها يمكنها مواكبة ابتكارات الألعاب والتطبيقات المتعطشة للبيانات”.