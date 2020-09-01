إل جي لديها صالة افتراضية لعرض منتجاتها في IFA 2020

تشارك شركة إل جي في معرض (IFA) التجاري لهذا العام رؤيتها لمنزل مثالي عبر صالة افتراضية من شأنها السماح للعائلات في المنزل من مشاهدة جديد الشركة الكورية الجنوبية.

وعلى مدار شهر سبتمبر، يقدم الصالة الافتراضية الأولى من نوعها لشركة إل جي تجربة مقنعة كاملة مع سيناريوهات الحياة الواقعية والعروض التوضيحية لكيفية قيام الشركة بجعل الحياة المنزلية أكثر راحة وكفاءة.

وتحت عنوان “استمتع بتجربة إل جي كما لم تفعل من قبل”، يمنح العرض الواقعي للقاعة 18 في (Messe Berlin) للزوار فرصة لاستكشاف أحدث ابتكارات الشركة كما لو كانوا في برلين بالفعل من منازلهم.

وعند دخول معرض إل جي عبر الإنترنت، يمكن للزوار الجلوس والاستمتاع بجولة منظمة يقودها دليل افتراضي أو مشاهدة برنامج تعليمي يشرح كيفية التنقل في المقصورة باستخدام الخريطة المصغرة.

ويمكن للضيوف النقر فوق أحد المنتجات لتجربته أو عرض المواصفات والميزات الفنية.

وتم تصميم الصالة الافتراضية ليكون تجربة ممتعة وتفاعلية حيث يمكن للناس استكشاف المعرض بحرية كما لو كانوا في لعبة.

وأصبح هذا ممكنًا بفضل التعاون مع مكتب (Unity Technologies) في كوريا ومحرك (Unity) التابع لشركة ألعاب الفيديو.

ويوفر المحرك مجموعة شاملة من الحلول البرمجية لإيجاد محتوى تفاعلي ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي وتشغيله وتحقيق الدخل منه للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب ومنصات الألعاب وأجهزة الواقع المعزز والافتراضي.

وأهم ما يميز المعرض الرقمي هو (OLED New Wave)، وهو منصة تضم مجموعة من الشاشات المرنة التي تقدم عرضًا دراميًا لجودة صورة (LG OLED) والقدرة على تحمل عوامل الشكل الفريدة التي جذبت الجماهير في (CES) في لاس فيغاس في وقت سابق من هذا العام.

ويمكن للزوار الاستمتاع بعروض الترفيه المنزلي من إل جي في منطقة السينما المنزلية، حيث يمكنهم الاستمتاع بالصورة والصوت لتلفزيون (LG OLED) أو الانغماس في بيئة الألعاب المثالية في منطقة الألعاب.

وحسنت الشركة منصة الرياضة الافتراضية للاستمتاع بالمحتوى الرياضي بينما تدعو منطقة نمط الحياة الزائرين للاستمتاع بعالم الاحتمالات التي أصبحت حقيقة بواسطة (OLED).

وصممت تجربة المشاهدة في مناطق الترفيه المنزلي لتقديم سمات تلفاز (OLED) الرئيسية المعروفة باسم (4S)، وتسمح التكنولوجيا الافتراضية للضيوف بمقارنة شاشات إل جي الذاتية الإضاءة بشاشات (LED LCD) التقليدية باستخدام لقطات مفصلة.

ويمكن للزوار بعد ذلك الاستمتاع بالصوت الغني الثلاثي الأبعاد الناتج عن مكبرات الصوت والسماعات المتقدمة للشركة، كل ذلك بفضل تقنية (Meridian Audio).

وتظل صالة العرض الافتراضية حية طوال شهر سبتمبر ويمكن الوصول إليها إما عبر متصفح أو من خلال تطبيق (LG Virtual Studio) للأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس.