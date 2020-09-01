إل جي تدعم بطاقات GeForce RTX 30 المتطورة في أجهزة 8K OLED TV

أعلنت شركة إل جي اليوم الثلاثاء عن أجهزة التلفاز بدقة 8K الأولى في العالم في دعم بطاقات الرسومات المتطورة من شركة (إنفيديا) Nvidia: (جيفورس آر تي إكس) GeForce RTX 30.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان: إن تلفازها 8K OLED TV – مدعومًا بمعالج الشركة α (Alpha) 9 Gen 3 AI القادر على تقديم دعم كامل للنطاق الترددي 8K – يُصعّد المنافسة “ليقدم للاعبين المتحمسين في جميع أنحاء العالم طريقة اللعب الأكثر إقناعًا وإبهارًا على شاشات متألقة مع أكثر من 33 مليون بكسل ذاتي الإضاءة”.

وأضافت إل جي أنه لطالما اعتبرت أجهزة التلفاز OLED التابعة لها من بين أجهزة تلفاز الألعاب الأكثر تقدمًا في العالم بسبب تقنية البكسل الذاتية الإضاءة ودعمها لأحدث مواصفات HDMI مثل معدل التحديث المتغير VRR ومعدل الاستجابة الفائق السرعة ووضع الكمون المنخفض التلقائي ALLM.

ونظرًا لأن أجهزة التلفاز OLED من إل جي متوافقة مع تقنية NVIDIA G-SYNC، فقد قالت الشركة إن عملاءها تمكنوا “من الاستمتاع بألعابهم المفضلة مع وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 20 Series و GTX 16 Series للحصول على تجربة ألعاب سلسة وغامرة دون الوميض أو التمزق أو الارتجاج الشائع في معظم الشاشات الشائعة”.

ومع قدرة أجهزة LG 8K OLED على تقديم محتوى بدقة 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية والتعامل مع سرعات مذهلة تصل إلى 48 جيجابت في الثانية، فإن لعب الألعاب بدقة 8K على تلفزيونات LG OLED، وبطاقات NVIDIA GeForce RTX 30 Series GPU لم يسبق له مثيل، وفق قول الشركة.

وقال (مات ويبلنج) – نائب رئيس تسويق GeForce العالمية في NVIDIA: “نحن متحمسون لتقديم دعم GPU GeForce RTX 30-Series لأجهزة LG OLED بدقة 8K لعام 2020”. وأضاف: “سينبهر اللاعبون بالأداء على أجهزة التلفزيون هذه عند لعب أحدث ألعاب الكمبيوتر بدقة 8K التي تتميز بتتبع الشعاع الأكثر واقعية وميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تدعمها وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3090”.