آبل تخطط لبيع 75 مليون هاتف iPhone 5G

تخطط شركة آبل لشحن ما بين 75 و 80 مليون هاتف آيفون داعم لشبكات الجيل الخامس (iPhone 5G) في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرغ.

ويتماشى الرقم تقريبًا مع إطلاق العام الماضي، في إشارة إلى أن آبل لا تتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تراجع الطلب على المنتج الأكثر أهمية للشركة، وذلك بالرغم من أن الشركة قالت: إن الهواتف ستتأخر حتى شهر أكتوبر.

وتخطط شركة آبل لإطلاق أربعة أجهزة (iPhone 5G) جديدة في شهر أكتوبر داعمة لشبكات الجيل الخامس مع تصميم مختلف وخيارات أوسع لأحجام الشاشة.

ومن بين التحديث الشامل للمنتجات في الخريف، تعد آبل أيضًا جهاز (iPad Air) جديد بشاشة تشبه شاشه (iPad Pro) ممتدة من الحافة إلى الحافة، إلى جانب إصدارين جديدين من ساعتها الذكية (Apple Watch) وأول سماعات رأس تغطي الأذن خارج علامة (Beats) التجارية، وهناك مكبر صوت (HomePod) أصغر قيد العمل أيضًا.

وتعمل آبل وشركاؤها في التصنيع دائمًا على زيادة الإنتاج قبل طرح أجهزة آيفون الجديدة كل خريف.

وفي صيف عام 2019، كان الموردون يستعدون لصنع مكونات لما يصل إلى 75 مليون جهاز، وكان الهدف في عام 2018 مشابهًا، لذا فإن هدف هذا العام بين 75 مليون إلى 80 مليون وحدة (iPhone 5G) هو علامة صعودية.

وقدمت شركة فوكسكون (Foxconn)، الشريك الرئيسي في التجميع، العديد من الإشعارات عبر (WeChat) خلال الشهر الماضي لتوظيف عمال في مصنعها الرئيسي لتجميع آيفون في مدينة تشنغتشو بوسط الصين.

وفي حين أن تفشي جائحة فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد العالمي وعطل سلاسل التوريد، إلا أن آبل تشهد طلبًا قويًا على أجهزة آيفون وآيباد وماك من الأشخاص الذين يعملون ويدرسون عن بُعد.

وحطمت عائدات أجهزة آيفون توقعات وول ستريت في الربع الأخير، إذ لا يزال الجهاز يولد ما يقرب من نصف مبيعات آبل، وغالبًا ما تصل إيراداته إلى 60 في المئة من إيرادات آبل في موسم العطلات.

وارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 76 في المئة هذا العام، مما يجعلها أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية 2 تريليون دولار.

وسيتم تقسيم هواتف (iPhone 5G) الأربعة الجديدة إلى نموذجين أساسيين ونموذجين رائدين لأول مرة، وستتميز جميعها بشاشات (OLED).

وسيأتي جهازي آيفون العاديين بحجم 5.4 إنشات و 6.1 إنشات، بينما ستتوفر أجهزة (Pro) بقياس 6.1 إنشات و 6.7 إنشات.

وستحتوي جميع الهواتف الذكية الجديدة على تصميمات محدثة ذات حواف مربعة مشابهة لجهاز (iPad Pro)، وستستمر الهواتف الرائدة في استخدام حافات الفولاذ المقاوم للصدأ مقابل حافات الألومنيوم في الهواتف الأرخص.

كما سيحتوي هاتف (Pro) بقياس 6.7 إنشات على كاميرا (LIDAR) نفسها الموجودة في أحدث (iPad Pro)، مما يسمح لتطبيقات الواقع المعزز بفهم البيئة المحيطة بها بشكل أكبر.

ومن بين أهم التحسينات في الهواتف الجديدة معالج (A14) الجديد، الذي يعمل على ترقية السرعة وكفاءة الطاقة.